Se apropie termenul limită stabilit de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, context în care Iranul ameninţă că va ataca centralele electrice din Orientul Mijlociu care alimentează bazele militare americane.

Ba mai mult, Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz, dacă Trump îşi pune în aplicare planul de a lovi instalaţiile energetice iraniene. Gardienii Revoluţiei au avertizat, totodată, că firmele cu capital american vor fi „complet distruse”, dacă SUA atacă infrastructura energetică iraniană.

„Ceea ce am făcut a fost să anunţăm decizia noastră conform căreia, în cazul în care centralele electrice vor fi atacate, Iranul va riposta vizând centralele electrice ale regimului de ocupaţie şi centralele electrice ale ţărilor din regiune care furnizează energie electrică bazelor americane, precum şi infrastructurile economice, industriale şi energetice în care americanii deţin participaţii. Nu vă îndoiţi că vom face acest lucru”, scrie în comunicatul de presă emis de Garda Revoluționară.

„Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!!!”, a scris Trump, luni, pe contul său de Truth Social.

Trump a avertizat că SUA ar putea recurge la acțiuni militare dacă Iranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol. Trump a transmis un ultimatum de 48 de ore, condiționând evitarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene de reluarea traficului în zonă.

„Dacă Iranul nu redeschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, Statele Unite vor lovi și distruge centralele lor electrice, începând cu cele mai mari”, a scris Trump.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca statele europene să se alăture SUA în cadrul intervenției militare împotriva Iranului. Duminică, în cadrul emisiunii TV „Face the Nation” de la CBS, Rutte a subliniat sprijinul său ferm pentru demersurile lui Trump, descriindu-le drept esențiale pentru securitatea globală. Rutte a explicat că unele state europene au fost reticente în a-și asuma o implicare activă în conflict, invocând caracterul defensiv al NATO. Cu toate acestea, Rutte este optimist că țările membre vor ajunge la un consens pentru a sprijini acțiunile conduse de SUA.