La „Tați care iubesc”, Radu Timiș, fondatorul companiei „Cris-Tim” și tată a cinci copii, a explicat cum și-a crescut băieții. Radu Timiș a mărturisit că, în creșterea copiilor săi, a fost un tată dur, insistând să-i ducă la Sfânta Biserică duminică de duminică, aplicând chiar pedepse când a considerat că era necesar. Această disciplină, a spus Timiș, a fost menită să le insufle copiilor săi responsabilitatea. În prezent, aceștia continuă să urmeze modelul părintelui lor.

Timiș a vorbit despre modul în care a gestionat primii pași ai copiilor săi în viața adultă: aceștia au primit telefoane abia la 14 ani și au început să lucreze în firmă de la 18 ani. Când cei doi fii mai mari au întârziat la o întâlnire cu el, Timiș le-a suspendat contractele de muncă și le-a retras accesul la cardurile bancare, învățându-i că disciplina și punctualitatea sunt esențiale în business.

În opinia sa, cedarea puterii către copii fără a le impune reguli clare poate fi riscantă. Timiș a reamintit tuturor că duritatea inițială a părinților vine din iubire și dorința de a-i pregăti pentru responsabilități.

„Legat de copiii mei… am fost un om dur. 14 ani, i-am dus pe copii în fiecare zi la Biserică și pe ultimii doi trebuia să-i și bat ca să pot să-i duc acolo. N-am acceptat niciodată un refuz de la ei. Probabil că atunci nu erau atât de fericiți cu un tată atât de dur, dar vreau să vă spun că astăzi au modelul tatălui și nu se culcă fără să se roage și să nu știe că există o armonie în Univers dată de alegerile noastre. Conexiunea noastră cu Dumnezeu, ne poate duce pe unii să avem o viață frumoasă, satisfacții extraordinare, dar, în același timp, o lipsă de conexiune cu Dumnezeu este o lipsă de conexiune inclusiv cu copiii noștri și cu cei dragi nouă. Legat de ce ar trebui să facem noi cu copiii noștri, cum ar trebui să-i educăm ca ei să aibă succes și să fie fericiți în viață? Noi le-am dat telefonul la 14 ani, la 14 ani au intrat în mall, când au intrat în mall ne-au spus că le-am furat viața. Ei nu știau ce e ăla mall. Ei realizează, după aia, tot ceea ce am făcut și rămânem niște modele pentru ei. Cei doi copii mari, Radu și Ștefan, la 23, 25 de ani, erau deja directori. Ei au început să lucreze în firmă de la 18 ani. Am avut o întâlnire la ora 09:00. La ora 09:00, nu au ajuns la întâlnire, nici nu mi-au dat telefon. Au apărut la ora 10:00. Între timp, am vorbit cu portarul și i-am zis ”Nu mai au voie să intre în firmă.” Le-am desfăcut contractul de muncă, le-am oprit cardurile. Trei luni a fost doliu în familie, după care i-am adunat și le-am zis așa: ”Sunt lucruri în business care nu sunt acceptabile. Nu ajungi? Întârzii? Bun, dai un telefon.” De atunci, copiii mei nu mai întârzie niciodată. Orice cedare de putere, copiii o iau și o folosesc împotriva noastră. Preferabil ca părinți, mai tați, să fim mai duri la început. Această duritate a noastră vine din iubire. Dacă de la început îi dai tot ce vrea, este foarte simplu după aia să spună: ”Dar de ce să mai muncesc?”. Spre exemplu, când am renunțat să mai conduc eu compania acum cinci ani de zile, am chemat cei doi copii mari ai mei: ”Veniți încoace.” și am dat cu banul, cine să fie CEO, fără nicio evaluare, fără nimic. Amândoi erau buni să facă lucrul ăsta. Și a căzut la cel mare. Este singurul care poate să conducă o companie cum este Cris-Tim-ul.

Din data de 23 martie 2026, indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București (BVB) va avea în componența sa acțiunile companiei Cris-Tim Family Holding (CFH). Indicele BET reunește acțiunile celor mai lichide 20 de companii listate la BVB.

În anul 2025, BET a înregistrat cea mai bună performanță din ultimii 16 ani, după o creștere de 46%. De la începutul acestui an, indicele BET are un avans de 15%. Cris-Tim Family Holding (CFH) este liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals și una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România. Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB în 26 noiembrie 2025.

Listarea a avut loc în urma unei oferte publice inițiale (IPO) care a atras suma de 454,35 milioane lei (89,3 milioane euro) de la investitori, iar pe tranșa investitorilor de retail s-a înregistrat o suprasubscriere record de 42 de ori, respectiv de 32 de ori după realocarea a 5% din tranșa investitorilor instituționali. Includerea companiei în principalul indice al Bursei vine după o perioadă de performanță remarcabilă. De la listare și până în prezent, prețul acțiunilor Cris-Tim a crescut cu peste 46%, până la 24,20 lei/actiune. La finalul sedinței de tranzacționare de vineri, 20 martie 2026, Cris-Tim Family Holding avea o capitalizare bursieră de 1,9 miliarde lei.

Pe 2 decembrie 2025, Cris-Tim Family Holding a contractat servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group.

Ponderea acțiunilor CFH în indicele BET este de 0,51%. Odată cu includerea în indicele BET, Cris-Tim Family Holding este inclusă și în variantele de randament total brut și net ale acestuia, respectiv în indicii BET-TR si BET-TRN. Acțiunile companiei vor face parte și din componența indicilor BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT- TRN, BET-BK și BET Plus.

Actualizările vin în contextul revizuirii trimestriale a indicilor BVB. Sedința trimestrială a Comisiei Indicilor BVB s-a desfășurat în data de 6 martie 2026.

BET (Bucharest Exchange Trading index) este primul indice dezvoltat de BVB și include cele mai lichide companii de dimensiune semnificativă listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Indicele BET este disponibil și în variantele de randament total brut, BET-TR, și randament total net, BET-TRN, care reflecă atât performanța de preț, cât și performanța dată de reinvestirea dividendelor oferite de companiile din componența indicelui principal al BVB.

Lansat la data de 19 septembrie 1997, indicele BET a avut în componența sa un număr maxim de 10 companii timp de aproape două decenii. În martie 2022 componența indicelui a ajuns, pentru prima dată, la numărul maxim de 20 de companii, ca rezultat al unui proces gradual de extindere.

Începând cu data de 23 martie 2026, cele 20 companii care fac parte din indicii BET, BET-TR și BET- TRN sunt: Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Hidroelectrica (H2O), Transgaz (TGN), BRD – Groupe Societe Generale (BRD), DIGI Communications (DIGI), Electrica (EL), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), Transelectrica (TEL), Fondul Proprietatea (FP), Premier Energy (PE), One United Properties (ONE), Aquila Part Prod Com (AQ), TeraPlast (TRP), Transport Trade Services (TTS), Antiobiotice (ATB), Cris-Tim Family Holding (CFH) și Sphera Franchise Group (SFG).