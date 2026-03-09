În materialul Bitget Academy de mai jos, discutăm principalele tipuri de stablecoin-uri și care sunt rolurile lor în ecosistemul crypto.

Pe scurt, stablecoin-urile sunt active digitale create pentru a urma valoarea unui activ de referință, cum ar fi o monedă fiat sau aurul. Prin ancorarea la aceste repere, ele urmăresc să ofere o unitate de referință stabilă într-un ecosistem crypto cunoscut pentru pentru variații frecvente de preț. Această stabilitate le transformă într-un instrument preferat pentru transferuri rapide la nivel global, reducând costurile de tranzacționare. În prezent, monede precum USDT și USDC au devenit un strat esențial de lichiditate în economia digitală.

Există mai multe tipuri de stablecoin-uri.

Susținute de o monedă fiat: Cea mai răspândită categorie, cu o acoperire de 1:1 cu monedă fiat. De exemplu, la un stablecoin legat de dolar, pentru fiecare monedă digitală emisă, compania păstrează echivalentul unui dolar într-un cont bancar sau în active considerate sigure, precum obligațiuni guvernamentale. Exemple relevante ale acestei categorii sunt USDT și USDC.

Cea mai răspândită categorie, cu o acoperire de 1:1 cu monedă fiat. De exemplu, la un stablecoin legat de dolar, pentru fiecare monedă digitală emisă, compania păstrează echivalentul unui dolar într-un cont bancar sau în active considerate sigure, precum obligațiuni guvernamentale. Exemple relevante ale acestei categorii sunt USDT și USDC. Susținute de mărfuri: Legate de active fizice, cum ar fi aurul. Un token reprezintă o cantitate precisă din activ, cum ar fi, de exemplu, 1 gram de aur, păstrată într-un seif securizat. Exemple ale acestei categorii sunt PAXG și Tether Gold.

Legate de active fizice, cum ar fi aurul. Un token reprezintă o cantitate precisă din activ, cum ar fi, de exemplu, 1 gram de aur, păstrată într-un seif securizat. Exemple ale acestei categorii sunt PAXG și Tether Gold. Susținute de crypto: Acestea sunt garantate prin alte criptomonede și folosesc „supra-colateralizarea”. Adică, de pildă, poți bloca 150 de dolari în Ethereum pentru a obține 100 de dolari în stablecoin, lăsând o marjă de siguranță de 50 de dolari.

Acestea sunt garantate prin alte criptomonede și folosesc „supra-colateralizarea”. Adică, de pildă, poți bloca 150 de dolari în Ethereum pentru a obține 100 de dolari în stablecoin, lăsând o marjă de siguranță de 50 de dolari. Algoritmice: Se bazează pe un cod care ajustează oferta. Algoritmul creează automat monede noi când prețul e prea mare și le „arde” (le distruge) când prețul e prea mic. Acestea sunt privite ca având un risc mai ridicat.

Stablecoin-urile funcționează ca o legătura între banii tradiționali și lumea digitală. Cele mai importante utilizări inlcud:

„Refugiu” față de volatilitate: În perioade de turbulențe, acestea oferă stabilitate de preț investitorilor. Prin trecerea din active crypto volatile în stablecoin-uri, investitorii pot reduce riscul și își pot proteja puterea de cumpărare.

În perioade de turbulențe, acestea oferă stabilitate de preț investitorilor. Prin trecerea din active crypto volatile în stablecoin-uri, investitorii pot reduce riscul și își pot proteja puterea de cumpărare. DeFi: Sunt folosite frecvent ca mijloc de schimb în finanțele descentralizate (DeFi) pentru creditare, împrumut și obținerea de dobândă, tocmai pentru că sunt concepute ca unitate de cont stabilă.

Sunt folosite frecvent ca mijloc de schimb în finanțele descentralizate (DeFi) pentru creditare, împrumut și obținerea de dobândă, tocmai pentru că sunt concepute ca unitate de cont stabilă. Plăți globale: Pot facilita tranzacții transfrontaliere prin eliminarea intermediarilor și folosirea tehnologiei blockchain.

Pot facilita tranzacții transfrontaliere prin eliminarea intermediarilor și folosirea tehnologiei blockchain. Legătura între fiat și crypto: Pot fi o cale de acces pentru investitori și, în același timp, un mijloc de plată pentru companii.

Deși stablecoin-urile „trăiesc” pe blockchain, cele mai populare sunt, de fapt, centralizate, fiind emise de companii private care păstrează controlul asupra administrării lor.

Există și stablecoin-uri descentralizate, administrate prin coduri automate și decizii luate de comunitate, nu de o structură de tip consiliu de administrație. Cu toate acestea, multe se sprijină astăzi pe garanții din active centralizate pentru a-și păstra ancorarea, astfel că sunt descentralizate ca guvernanță, dar își bazează stabilitatea pe legătura cu sistemul financiar tradițional.

Avertisment de risc:

Acest articol este furnizat exclusiv în scop informativ și nu constituie recomandare de investiții, consultanță juridică sau financiară și nici o ofertă ori o solicitare de a cumpăra sau vinde instrumente financiare sau active digitale. Orice opinii exprimate se bazează pe observații curente ale pieței și se pot modifica. Performanțele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Activele digitale sunt volatile și pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Cititorii ar trebui să își facă propria documentare independentă și să solicite consultanță de specialitate înainte de a lua orice decizie de investiție.

Material realizat în colaborare cu Bitget Academy.