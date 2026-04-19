Tensiunile dintre Washington și Teheran au atins un nou punct critic duminică, 19 aprilie 2026, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Iranul de o încălcare gravă a armistițiului stabilit între cele două națiuni.

Reacția liderului american vine în urma unor rapoarte conform cărora forțele iraniene ar fi deschis focul asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, o zonă vitală pentru tranzitul energetic global.

Într-o serie de declarații vehemente publicate pe platforma Truth Social, președintele Donald Trump a subliniat că Teheranul a comis o eroare strategică majoră prin utilizarea muniției de foc în regiune.

Liderul de la Casa Albă a precizat că acțiunile Iranului reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, menționând că multe dintre proiectile au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot sub pavilionul Regatului Unit.

Donald Trump a adoptat un ton extrem de dur, avertizând că răbdarea sa față de regimul de la Teheran a expirat. El a transmis că Statele Unite nu vor mai aborda relația cu Iranul cu diplomație moderată, subliniind că perioada în care a încercat să fie înțelegător s-a încheiat definitiv.

În acest context, președintele american a lansat o amenințare fără precedent, afirmând că, în cazul în care Iranul refuză termenii acordului propus, SUA sunt pregătite să distrugă sistematic infrastructura țării, vizând în special toate centralele electrice și podurile.

Președintele a sugerat că un eventual colaps al regimului iranian s-ar produce rapid și că este pregătit să facă ceea ce predecesorii săi au evitat în ultimele decenii.

Donald Trump a argumentat că Iranul este cel care suferă pierderi financiare masive, estimate la 500 de milioane de dolari pe zi din cauza blocajului, în timp ce economia americană rămâne neafectată, fluxurile de transport fiind deja redirecționate către porturile din Texas, Louisiana și Alaska.

În ciuda retoricii belicoase, liderul american a lăsat deschisă o mică fereastră pentru diplomație. El a anunțat că emisarii săi se îndreaptă către Islamabad, Pakistan, unde urmează să ajungă luni seară pentru a iniția o nouă rundă de negocieri.

Donald Trump a descris oferta americană ca fiind una extrem de corectă și rezonabilă, exprimându-și speranța că liderii de la Teheran o vor accepta pentru a evita un conflict total.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz — o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan — vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri. Iranul a anunțat recent că va închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, deoarece BLOCADA noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să știe, și ei sunt cei care pierd din cauza închiderii strâmtorii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea mereu să fie „tipul dur”! Oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. S-A TERMINAT CU DOMNUL „BĂIAT DE TREABĂ”! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”, este postarea completă a lui Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne însă incertă. Deși vineri piețele globale au reacționat pozitiv la anunțul inițial de redeschidere a culoarului maritim, blocajul persistă.

Teheranul a revenit sâmbătă asupra deciziei, menținând strâmtoarea închisă după ce Washingtonul a confirmat continuarea blocadei asupra transporturilor iraniene. În prezent, transportul maritim internațional este paralizat în zonă, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare escaladarea acestui conflict început la finele lunii februarie.

Categorie Detalii și Impact Incidentul Principal Focuri de armă trase asupra unei nave franceze și a unui cargobot britanic. Acuzația SUA Încălcarea totală și flagrantă a armistițiului de către Iran. Avertisment Militar Amenințarea cu distrugerea tuturor centralelor electrice și podurilor din Iran. Impact Economic Iranul pierde aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi din cauza blocadei. Eforturi Diplomatice Emisarii SUA ajung luni seară la Islamabad, Pakistan, pentru discuții. Status Strâmtoare Rămâne închisă; transportul maritim internațional este blocat. Context Istoric Conflictul a escaladat major începând cu data de 28 februarie.

La rândul său, preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică, 19 aprilie 2026, că preşedintele american Donald Trump nu are nicio justificare pentru a priva Iranul de drepturile sale nucleare, în contextul disputelor continue dintre Washington şi Teheran privind programul nuclear iranian, transmite Reuters.

”Trump spune că Iranul nu poate face uz de drepturile sale nucleare, dar nu spune pentru ce crimă. Cine este el să priveze o naţiune de drepturile sale?”, a declarat Pezeshkian, citat de agenţia Iranian Student News Agency (ISNA).

Washingtonul insistă ca Iranul să îşi suspende activităţile nucleare pentru o perioadă îndelungată, propunând, potrivit unor surse diplomatice, o pauză de aproximativ 20 de ani. Teheranul a sugerat în schimb o suspendare mult mai scurtă, de trei până la cinci ani, în cadrul negocierilor recente dintre cele două părţi.