Mâine, 1 Decembrie, românii vor sărbători Ziua Națională, o zi liberă pentru unii, un prilej de mici și fasole cu ciolan pentru alții sau o călătorie lungă pe Valea Prahovei, arată Radu Georgescu într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Acesta atrage atenția că ziua va marca și o schimbare importantă în economia globală. Potrivit acestuia, Banca Centrală a Statelor Unite (FED) urmează să anunțe încetarea reducerii activelor bilanțiere și începutul creșterii acestora, ceea ce, în termeni simpli, înseamnă tipărirea suplimentară de bani.

Mâine, Banca Centrală din America (FED) va anunța reducerea dobânzii de referință, că va înceta procesul de reducere a activelor bilanțiere și că va începe să crească activele bilanțiere.

”Mâine este 1 Decembrie.

Pentru unii înseamnă că va fi zi liberă deoarece este Ziua Națională a României.

Pentru alții înseamnă mici și fasole cu ciolan.

Pentru alții înseamnă că vor sta 5 ore în mașină pe Valea Prahovei.

Dar pentru toți, ziua de mâine înseamnă că se va schimba „muzica” economică pe planeta Pământ”, arată acesta pe pagina de Facebook.

Georgescu avertizează că această decizie va genera un nou val de inflație: majoritatea oamenilor vor pierde din puterea de cumpărare, în timp ce un mic procent va câștiga semnificativ. El subliniază că economia nu funcționează după reguli de moralitate sau corectitudine, ci după propriile legi.

”Radu, vorbește pe românește.

Pe românește, asta înseamnă că se vor tipări iar bani fără număr, ceea ce va genera un nou val de inflație.

Tot pe românește, asta înseamnă că 90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați. Este corect?

Sigur că nu.

Este moral?

Sigur că nu. Dar pe planeta Pământ economia nu funcționează după moralitate și corectitudine”, continuă acesta.

Pentru a se proteja de efectele inflației, Radu Georgescu explică că a adoptat strategii de investiții specifice. La mijlocul lunii noiembrie a detaliat ce investiții consideră eficiente, iar la sfârșitul lunii octombrie a început să cumpere Bitcoin, o decizie surprinzătoare chiar și pentru el.

Rezultatele recente ale acestor investiții arată creșteri semnificative: aurul a urcat cu 4,7%, Dow Jones cu 1,2%, Berkshire Hathaway cu 1%, Walmart cu 7,8%, iar Bitcoin cu 6,2%. Georgescu estimează că media acestor creșteri, de 4,2% în două săptămâni, echivalează anual cu aproximativ 200%, mult peste dobânzile unui depozit bancar.

El subliniază că, individual, oamenii nu pot schimba economia, însă pot analiza, învăța și acționa inteligent pentru a-și proteja financiar familiile și companiile în care activează.