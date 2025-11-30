Din cuprinsul articolului eToro compară valoarea produselor cu evoluția acțiunilor companiilor din spatele lor

Platforma de tranzacționare eToro a publicat o analiză amplă privind diferența dintre valoarea de revânzare a unor produse populare și randamentul acțiunilor companiilor care le produc. Studiul evidențiază „costul de oportunitate” al achizițiilor scumpe, mai ales în contextul în care multe bunuri pierd masiv din valoare în timp.

Analiza eToro arată că un iPhone 12, cumpărat în 2020 cu aproximativ 4.500 de lei, „valorează astăzi doar aproximativ 800 RON”, în timp ce aceiași bani investiți în acțiuni Apple „ar fi putut să valoreze azi aproape 10.400 RON”.

Platforma a comparat la cinci ani:

valoarea de revânzare a telefoanelor, consolelor și mașinilor,

cu randamentul acțiunilor Apple, Nvidia, Sony, Microsoft, Alphabet, BMW, Nike sau Pop Mart.

Multe produse pierd masiv din valoare. Companiile din spate prosperă

Potrivit analizei, cele mai multe bunuri de larg consum sunt afectate de uzură, apariția unor modele noi sau depreciere tehnologică. Aceasta contrastează cu performanța bursieră a companiilor-mamă, care, în unele cazuri, a înregistrat creșteri spectaculoase.

Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, explică:

„Uneori simțim că trebuie să cumpărăm diferite produse pentru a ne ușura viața, ca recompensă pentru succesul nostru sau ca „investiție” în stilul nostru de viață. Deși unele articole de colecție (…) pot crește în valoare, unele produse nu supraviețuiesc entuziasmului inițial sau valoarea lor se depreciază foarte repede, în timp ce compania care le produce continuă să prospere.”

El subliniază și diferența dintre utilitate și investiție:

„Nu spunem că oamenii ar trebui să înceteze să cumpere produsele pe care le iubesc, dar dacă credeți în puterea companiilor din spatele lor, o investiție vă poate oferi expunere și la performanța acestora.”

Exemple: telefoane, console, plăci grafice și mașini

Câteva concluzii ale analizei:

iPhone 12 – depreciere -82%; acțiuni Apple +131% în 5 ani

BMW Seria 5 (520d) – depreciere -54%; acțiunile BMW ar fi dus suma la aprox. 61.500 euro*

PlayStation 5 – depreciere -48%; acțiunile Sony +153% în 5 ani

Nvidia RTX 3090 – depreciere -57%; acțiunile Nvidia +1267% în 5 ani

Google Pixel 5 – depreciere -80%; acțiunile Alphabet +245% în 5 ani

Datele confirmă trendul: produsele se devalorizează mult mai repede decât cresc acțiunile companiilor.

Labubu, exemplul surpriză: produsele care depășesc acțiunile companiilor

Există însă excepții: unele articole de colecție au avut creșteri spectaculoase.

Seria 2 Labubu Little Monster (2019), cu un preț inițial de aproximativ 25 de dolari, a înregistrat:

creșteri de peste 3000% pe piețele de revânzare,

în timp ce acțiunile Pop Mart au crescut cu peste 1360% în trei ani.

Alt exemplu: Nike Dunk Low Viotech (2019) – o pereche poate aduce până la +45% profit, în timp ce acțiunile Nike au scăzut cu -53% în aceeași perioadă.

Analist eToro: piața colecțiilor e riscantă și opacă

Analiza subliniază și riscurile pieței de colecție. Bogdan Maioreanu explică:

„Provocarea este să știi ce va acumula valoare și ce își va pierde popularitatea. (…) Produsele destinate consumatorilor, cum ar fi telefoanele și mașinile, se devalorizează în timp din cauza uzurii sau a faptului că designul și tehnologia devin depășite.”

El adaugă că investițiile în acțiuni sunt mai transparente:

„Piața de acțiuni este puternic reglementată (…), în timp ce piața de articole de colecție funcționează prin licitații, vânzări private sau piețe de nișă, astfel încât, de obicei, există mai puțină transparență.”

Cum a fost realizată analiza

eToro a analizat:

produse cu prețuri între 600 și 310.000 de lei,

prețurile de revânzare actuale (OLX, Autovit),

performanța acțiunilor între 2020–2025 (Refinitiv).

Cifrele includ deprecierea la 5 ani și randamentele totale ale acțiunilor. Platforma subliniază că „performanțele anterioare nu constituie un indicator al rezultatelor viitoare”.

Concluzie

Analiza eToro confirmă că bunurile de consum se devalorizează puternic, în timp ce acțiunile companiilor mari tind să aducă randamente semnificative. Totuși, piața articolelor de colecție poate aduce câștiguri spectaculoase – dar doar pentru puțini cumpărători norocoși și cu un „fler” special, după cum subliniază reprezentanții platformei.

