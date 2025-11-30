În perioada ianuarie–octombrie 2025, au fost raportate 46.917 firme dizolvate, o creştere de 32,4% faţă de cele 35.436 înregistrate în aceeaşi perioadă din 2024, conform datelor centralizate de ONRC.

Evoluţia arată o accelerare vizibilă faţă de ritmul obişnuit al ultimilor ani, marcând o amplificare a presiunilor economice asupra mediului de afaceri.

Această creştere generalizată este confirmată de faptul că niciun judeţ din România nu a raportat scăderi ale dizolvărilor, o situaţie rar întâlnită în statistica ONRC.

Bucureştiul se află în fruntea clasamentului, cu 9.396 de dizolvări, reprezentând un avans de 35,43% faţă de primele zece luni ale anului trecut. Capitala concentrează cel mai mare număr de companii active şi, în mod natural, cele mai multe închideri.

În topul judeţelor cu cele mai multe firme dizolvate se află:

Cluj – 2.641 firme (plus 42,6%)

Ilfov – 2.439 firme (plus 28,37%)

Constanţa – 2.273 firme (plus 21,88%)

Timiş – 1.929 firme (plus 19,29%)

Braşov – 1.740 firme (plus 47,21%)

Iaşi – 1.729 firme (plus 24,48%)

Aceste judeţe reprezintă, în general, centre economice puternice, unde fluctuaţiile de piaţă sunt resimţite rapid.

La capătul clasamentului, cu cele mai puţine dizolvări, se află:

Ialomiţa – 250 firme (plus 31,58%)

Covasna – 266 firme (plus 45,36%)

Mehedinţi – 320 firme (plus 39,74%)

Călăraşi – 322 firme (plus 21,51%)

Harghita – 340 firme (plus 7,26%)

Chiar şi în aceste judeţe, unde numărul firmelor este mai redus, creşterile procentuale sunt consistente.

Cele mai mari ritmuri procentuale ale dizolvărilor se înregistrează în:

Maramureş – plus 67,8%

Olt – plus 62,25%

Alba – plus 56,06%

Vâlcea – plus 55,38%

Aceste valori ridicate reflectă fie restructurări economice locale, fie închiderea accelerată a firmelor inactive sau cu probleme financiare.

Domeniul cu cele mai multe dizolvări rămâne comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, cu 10.509 firme închise la nivel naţional. Comparativ cu anul trecut, acest sector a înregistrat o creştere de 7,72% a dizolvărilor.

Volume mari de dizolvări au fost raportate şi în:

Construcţii – 3.924 firme (plus 9,55%)

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.884 firme (plus 12,58%)

Transport şi depozitare – 3.211 firme (plus 18,66%)

Aceste domenii sunt printre cele mai dinamice ale economiei româneşti, iar fluctuaţiile economice se reflectă rapid în numărul firmelor care îşi suspendă sau încetează activitatea.

Situaţia din luna octombrie: peste 5.400 firme dizolvate

Doar în octombrie 2025 s-au înregistrat 5.407 dizolvări, în principal în:

Bucureşti – 1.191

Ilfov – 306

Cluj – 298

Constanţa – 204

Iaşi – 203

Timiş – 203

Aceste valori arată că ritmul dizolvărilor s-a menţinut ridicat şi în a doua jumătate a anului.

Creşterea consistentă a dizolvărilor în 2025, fără excepţii la nivel de judeţ, indică presiuni reale asupra mediului de afaceri, fie din cauza costurilor mai mari, fie a condiţiilor economice fluctuante. Comerţul rămâne sectorul cu cele mai multe firme închise, urmat de construcţii, servicii profesionale şi transporturi. Statisticile ONRC reprezintă un indicator important al rezistenţei mediului economic şi sunt monitorizate atent de investitori şi autorităţi.