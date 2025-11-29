Radu Georgescu explică faptul că primește constant întrebări legate de evoluția economică din România, semn că interesul public pentru aceste subiecte este ridicat, dar și că există incertitudine. El subliniază că, în fiecare zi, circulă informații contradictorii, iar date statistice provenite din surse diferite par uneori să se contrazică, ceea ce îngreunează interpretarea tendințelor reale.

În acest context, economistul afirmă că o metodă mai simplă pentru a înțelege dinamica economică este analiza rapoartelor financiare ale companiilor listate. El precizează că aceste documente sunt publice, auditate și oferă o reprezentare fidelă a activității economice, motiv pentru care a realizat un rezumat al datelor aferente trimestrului al treilea din 2025 pentru firme considerate reprezentative în domeniile lor.

„Îți fac un rezumat al datelor financiare pe trim 3 2025 pentru companiile reprezentative din fiecare domeniu. Să începem”.

Datele prezentate de economist privind Petrom arată o diminuare a cererii. În trimestrul al treilea din 2025, cantitatea de combustibil vândută a fost mai mică cu 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Tot compania informează și că, în același interval, consumul de energie la nivel național a înregistrat o scădere de 4% raportat la anul precedent. Pentru Georgescu, reducerea consumului atât de combustibil, cât și de energie constituie un indicator care sugerează încetinirea activității economice.

El evidențiază și un alt element relevant în analiza Petrom: România continuă să importe mai multă energie decât exportă. Conform datelor, exporturile se realizează în timpul zilei, la prețuri mai mici, în timp ce importurile din timpul serii presupun costuri mai ridicate, situație care afectează echilibrul pieței interne.

La Hidroelectrica, unul dintre cei mai importanți producători de energie, raportările indică o scădere semnificativă a producției, de 23% față de anul 2024. Această diminuare are consecințe directe asupra rezultatelor financiare, profitul net reducându-se cu 1,2 miliarde de lei. În analiza sa, Georgescu notează că această evoluție nu avantajează statul, care se așteaptă la dividende mai mici în anul următor.

În partea dedicată sistemului bancar, economistul observă o dinamică diferită față de domeniul energetic. La Banca Transilvania, volumul creditelor acordate companiilor în 2025 a ajuns la 16 miliarde de lei, în timp ce în 2024 era de 12 miliarde de lei. Și finanțarea persoanelor fizice a crescut considerabil, de la 6,2 miliarde la 10,5 miliarde de lei.

Este menționat faptul că aceste împrumuturi sunt împărțite în proporții aproximativ egale între credite ipotecare și credite de consum. În plus, veniturile băncii din dobânzi au crescut cu 20% față de anul anterior.

Și BRD înregistrează evoluții pozitive. În 2025, creditele către persoane fizice au fost de 10,5 miliarde de lei, în urcare față de cele 8,4 miliarde din 2024. În același timp, profitul net al instituției a crescut cu 6%, ceea ce confirmă că sistemul bancar se află într-o perioadă de extindere finanțată în mare parte de dobânzile ridicate.

Datele puse în discuție de Georgescu arată astfel că sectorul bancar este unul dintre puținele domenii în care se observă consolidare, spre deosebire de sectoarele de producție sau energie, unde scăderile sunt predominante.

Analiza continuă cu sectorul imobiliar, unde compania One raportează vânzări de apartamente finalizate în valoare de 72 milioane de lei în 2025. Acest nivel reprezintă o reducere cu 60% față de perioada similară a anului 2024, semnalând o temperare vizibilă a pieței rezidențiale.

În zona de retail alimentar, KFC indică o stagnare ușoară, cu o scădere de 0,2% a vânzărilor din trimestrul al treilea al anului 2025. Economistul leagă acest indicator de evoluția prețurilor: în același trimestru, inflația la produsele din pui a fost de 8,41%. Potrivit calculelor sale, această raportare implică faptul că volumul cumpărăturilor a scăzut cu aproximativ 10%, în condițiile în care prețurile au crescut, dar vânzările valorice au rămas aproape la același nivel.

About producătorul Cris-Tim, cifrele arată o creștere valorică a vânzărilor de 3% în 2025. Totuși, raportat la o inflație de 6,7% pentru produsele din carne în trimestrul al treilea, rezultatul sugerează o reducere a volumului de produse cumpărate, fenomen similar cu cel observat în alte segmente alimentare.

Pe de altă parte, Purcari prezintă un trend diferit, raportând o creștere de 18% a vânzărilor de vin comparativ cu anul 2024. Acest rezultat este singular printre sectoarele analizate, fiind una dintre puținele categorii de consum unde se înregistrează o creștere clară.

În încheierea evaluării sale, Radu Georgescu observă că mai mulți indicatori sugerează o reducere a consumului de alimente și energie, elemente care în mod tradițional reflectă activitatea economică generală. El remarcă faptul că băncile sunt companiile care se poziționează cel mai bine în această perioadă, în special datorită nivelului ridicat al dobânzilor, pe care îl compară cu situația din alte state europene.

„Acest lucru arată mai degrabă o economie de mâna a doua, chiar a treia. În niciun caz nu se compară cu o economie occidentală”.

Prin această formulare, el plasează datele analizate într-un context mai larg și sugerează că structura actuală a creșterii economice necesită o interpretare prudentă.

„Tu ce crezi? Cum merge economia?”.

