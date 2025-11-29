Anunțul introducerii unui impozit pentru sere și solarii, aplicabil din anul fiscal viitor, a provocat valuri de nemulțumire în rândul legumicultorilor. Lipsa unor explicații oficiale clare i-a lăsat pe producători în incertitudine: nu se știe cum se va calcula taxa, cine va fi obligat să o plătească și dacă vor exista diferențe în funcție de mărime, tipul construcției sau materialele folosite.

Fermierii spun că nu au fost consultați și că nu li s-a oferit nicio informare oficială. Mai mult, se tem că această nouă povară fiscală va adânci și mai tare dificultățile dintr-un sector deja fragil.

La o întâlnire a producătorilor agricoli organizată la Slatina de Sindicatul Producătorilor Olt, un fermier din județul Buzău a tras un semnal de alarmă: orice impozit suplimentar îi împinge pe micii agricultori spre limita supraviețuirii.

În sală s-a aflat și primarul comunei Movila Banului, care a încercat să calmeze spiritele.

Edilul a explicat că noua taxă ar urma să se aplice prin dublarea suprafeței impozabile a terenului pe care sunt amplasate solariile. În condițiile în care, potrivit Codului Fiscal, impozitul pentru teren intravilan arabil este foarte mic, taxa finală ar rămâne, spune acesta, una suportabilă.

În prezent, suprafețele de până la 2.000 de metri pătrați sunt scutite de la plată, iar pentru cei care depășesc acest prag, suma anuală ar putea ajunge la câteva sute de lei.

„Se calculează dublu la suprafața de teren. Deci dublu la suprafața de teren. Dar, știți că se vorbește că se cresc taxele și impozitele. Știți pe un teren intravilan arabil cât se plătește? Cât este un hectar și Codul Fiscal nu-ți dă voie să-l mărești? 23 de lei”, le-a spus primarul celor prezenți. „Dacă ai sere și solarii pe el, se dublează suprafața. Nu este mult. Dacă primim sprijin din partea statului și plătești… Adică dacă ar fi să dăm 200-300 de lei, este mult? Până acum am fost scutiți, nimeni n-a fost impozitat. Plătiți impozit acum? Sunt scutiți până la 2.000 de metri pătrați”, a continuat edilul.

Pentru fermieri însă, problema nu se rezumă doar la eventualul impozit. Ei reclamă și alte costuri tot mai greu de suportat. Claudiu Breazu, reprezentant al unei cooperative agricole, a arătat că noile cerințe impuse de retaileri presupun cheltuieli semnificative pentru certificări și autorizări.

De exemplu, legalizarea vechilor puțuri de apă poate costa mii de euro pentru fiecare fermier, iar certificarea Global GAP poate adăuga alte zeci de mii de lei în buget. În aceste condiții, spune el, în loc ca sectorul să fie sprijinit, măsurile luate îi determină pe producători să renunțe.

Potrivit acestuia, aproape o treime din legumicultură este deja abandonată.

„Puțurile. Noi, cei care avem Global GAP, avem o problemă cu marketurile: puțurile. Sunt puțurile de lla bunicii noștri. De ce acum trebuie să facem acest lucru? O autorizare de puț este 17.000 lei. Am în cooperativă la mine peste 30 de fermieri, fiecare fermier are cel puțin două module, în două locuri diferite. 34.000 lei. Plus 50.000 lei Global GAP, unde ajungem? Deci gândiți-vă că și astea sunt lucruri care… În loc să evoluăm, venim înapoi. Vă rog, mare atenție, fiindcă legumicultura oricum este în stare deplorabilă! 30% este abandonată. (…) Avem 30% fermieri care s-au angajat”, a mai spus fermierul Claudiu Breazu

Prezentă la discuții, Violeta Mușat, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nu a oferit clarificări concrete despre viitorul impozit. Oficialul a declarat doar că a consemnat nemulțumirile fermierilor și că le va transmite mai departe pentru analiză.