Țările membre din UE și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru reguli noi care îi protejează mai bine pe clienți de fraude online, taxe ascunse și scurgeri de date. Băncile și alți furnizori de servicii de plată vor fi responsabili să acopere pierderile clienților dacă nu au suficiente măsuri de prevenire a fraudei. Vor fi obligați să blocheze orice tranzacție care pare suspectă.

Regulile cer și platformelor online (cum ar fi rețelele sociale sau site-urile web cu anunțuri) să elimine reclamele false. Dacă nu o fac, vor trebui să plătească costurile suportate de bănci pentru a despăgubi clienții păgubiți.

Noua legislație va clarifica mai bine ce comisioane se aplică la plăți, va asigura acces mai ușor la numerar în zonele rurale și va permite furnizorilor de plăți să obțină mai ușor informații de la bănci. Băncile vor fi obligate și să ofere asistență clienților prin persoane reale, nu doar prin chatboți.

Totodată, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru a consolida legislația UE privind serviciile de plată.

„Acordul de astăzi marchează un pas important în lupta împotriva fraudei în materie de plăți în UE. Și, prin îmbunătățirea protecției consumatorilor, îmbunătățirea transparenței și încurajarea inovării, pregătim terenul pentru un peisaj al plăților mai sigur, mai eficient și mai favorabil consumatorilor pentru toți europenii”, a spus Morten Bødskov, ministrul Industriei, Întreprinderilor și Afacerilor Financiare din Danemarca.

Propunerile vizează instituirea unui cadru antifraudă cuprinzător care va contribui la combaterea noilor forme din ce în ce mai comune de înșelăciune în materie de plăți, cum ar fi așa-numita fraudă de tip „spoofing”. Acest lucru se întâmplă atunci când autorii fraudelor uzurpă identitatea prestatorului de servicii de plată (PSP) al unui client pentru a câștiga încrederea și a păcăli utilizatorul să desfășoare acțiuni financiare frauduloase.

Printre alte dispoziții, prestatorii de servicii de plată vor trebui să facă schimb de informații legate de fraudă între ei. Numerele IBAN ale conturilor de plăți vor trebui verificate în raport cu un nume de cont bancar corespunzător înainte ca orice transfer să poată avea loc, așa cum se întâmplă deja în cazul transferurilor de plăți instant care au loc în euro. Pentru a proteja și mai mult consumatorii, prestatorii de servicii de plată vor fi trași la răspundere în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește utilizarea unora dintre instrumentele de prevenire.

Noile norme introduc o mai mare transparență pentru tranzacțiile ATM. Furnizorii vor fi obligați prin lege să prezinte utilizatorului toate taxele datorate și cursurile de schimb aplicate înainte ca o tranzacție să poată avea loc.

În mod similar, societățile care oferă comercianților facilități de plată cu cardul vor trebui să prezinte clar comisioanele pe care le percep pentru serviciile lor. În general, consumatorii și întreprinderile din UE vor avea o imagine de ansamblu mult mai bună asupra comisioanelor aplicabile și, prin urmare, vor fi în măsură să facă alegeri mai bine informate.

Accesul la numerar va fi îmbunătățit în special pentru persoanele din zonele rurale care poate nu au acces facil la un bancomat. În temeiul noului cadru, comercianții cu amănuntul vor putea să ofere retrageri de numerar fără efectuarea unei cumpărături. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cu cip și cod PIN și vor face obiectul unei limite maxime de retragere de 150 EUR sau echivalentul în monedă națională.

În cele din urmă, comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială obișnuită corespunde denumirii care apare pe extrasele de cont ale clienților. Acest lucru îi va ajuta pe consumatori să recunoască cu ușurință comisioanele percepute din conturile lor și va reduce confuzia.

Noul cadru va contribui, de asemenea, la adaptarea peisajului serviciilor de plată din UE la modalități noi și inovatoare de efectuare a plăților. Furnizorii de servicii și de informații inovatori le vor putea oferi clienților servicii de plată mai utile și mai moderne printr-un acces îmbunătățit la informațiile privind conturile bancare.