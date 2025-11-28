Grupul Banca Transilvania a făcut un pas major în industria pensiilor private, odată cu finalizarea achiziției BRD Pensii și a fondului privat administrat de această companie. Tranzacția, anunțată în primăvara anului 2024, marchează intrarea grupului pe Pilonul 2 și consolidarea prezenței sale pe Pilonul 3, unde activa deja prin BT Pensii.

Odată cu această extindere, numărul total al participanților administrați de Grupul BT în cele două sisteme de economisire pentru pensie urcă la aproximativ 800.000 de persoane — o creștere de patru ori față de perioada în care era activ doar pe Pilonul 3, când administra în jur de 200.000 de clienți.

Directorul general al Băncii Transilvania, Ömer Tetik, subliniază importanța acumulării pe termen lung pentru stabilitatea financiară a țării. El arată că economiile bancare reprezintă începutul unui comportament responsabil, însă fondurile de pensii private au devenit în timp principala rezervă financiară colectivă a românilor. De asemenea, Tetik notează că BT este acum primul administrator cu capital românesc prezent în Pilonul 2, oferind clienților săi mai multe opțiuni pentru economisire.

La nivel național, fondurile de pensii private administrează în prezent în jur de 40 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 11% din PIB.

BT Pensii continuă administrarea fondurilor Pensia Mea și Pensia Mea Plus (Pilonul 3).

Fosta companie BRD Pensii, preluată de grup, devine BT Pensii Plus și gestionează actualul fond BRD, care va primi denumirea Pensia Noastră după aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Totalul activelor gestionate de grup în Pilonul 2 și Pilonul 3 ajunge la 9,5 miliarde lei, comparativ cu aproximativ 750 de milioane lei înainte de achiziție.

Integrarea participanților proveniți de la BRD Pensii este programată pentru intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie 2025. Procesul nu va afecta nivelul contribuțiilor sau randamentele obținute de participanți.

Începând cu 19 decembrie 2025, clienții vor putea verifica în aplicația BT Pay sumele acumulate atât în Pilonul 2, cât și în Pilonul 3. Pentru fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus, contribuția lunară poate fi ajustată direct din aplicație.

Începând cu 2 decembrie, participanții preluați din fondul BRD vor putea accesa istoricul contribuțiilor prin platforma online dedicată: client.btpensii.ro.

De asemenea, BT Pensii Plus urmează să funcționeze cu o conducere executivă nouă și cu un Consiliu de Administrație actualizat, după obținerea avizului ASF.