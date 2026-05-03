Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,35% în primul trimestru din 2026, ajungând la 16.361, comparativ cu 12.747 în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Diferența de peste 3.600 de firme într-un singur an indică o intensificare clară a fenomenului și sugerează că mediul antreprenorial traversează o etapă de recalibrare.

Această evoluție nu trebuie interpretată exclusiv ca un semn de criză, ci și ca o consecință a unei piețe în transformare, în care companiile mai puțin adaptate ies din circuitul economic, fiind înlocuite treptat de structuri mai eficiente.

Distribuția teritorială arată că cele mai multe dizolvări se înregistrează în zonele cu cea mai intensă activitate economică. Bucureștiul se află pe primul loc, cu 3.362 de firme dizolvate și o creștere de 39,56% față de anul anterior. Acest lucru confirmă rolul dominant al Capitalei în economie, dar și vulnerabilitatea acesteia la schimbările rapide din mediul de afaceri.

Județ Număr firme Evoluție București 3.362 +39,56% Cluj 931 +27,88% Ilfov 828 +44,25% Timiș 765 +41,67% Constanța 674 +38,11% Iași 628 +33,05%

Prezența constantă a acestor județe în top reflectă concentrarea capitalului, a investițiilor și a inițiativei antreprenoriale, dar și expunerea mai mare la riscuri economice.

Chiar dacă numărul absolut de firme dizolvate este redus în unele județe, dinamica procentuală arată o tendință de extindere a fenomenului.

Județ Număr firme Evoluție Ialomița 79 +41,07% Mehedinți 83 -9,78% Covasna 103 +47,14% Călărași 111 +48% Teleorman 115 -1,71%

Aceste cifre arată că presiunile economice nu sunt limitate la marile centre urbane, ci afectează treptat și zonele mai puțin dezvoltate.

Există discrepanțe semnificative între județe în ceea ce privește ritmul dizolvărilor. Unele regiuni înregistrează creșteri accelerate, în timp ce altele reușesc să mențină un trend descendent.

Județ Evoluție Gorj +67,26% Caraș-Severin +62,63% Arad +53,6%

Județ Evoluție Mehedinți -9,78% Buzău -7,55% Prahova -6,21% Teleorman -1,71%

Aceste variații indică diferențe structurale între economiile locale, influențate de tipul de activitate dominant și de nivelul investițiilor.

Sectorul comerțului continuă să genereze cele mai multe dizolvări, cu 2.997 de firme închise în primele trei luni din 2026. Chiar dacă se observă o ușoară scădere de 2,92% față de anul anterior, domeniul rămâne vulnerabil la fluctuațiile de consum.

Domeniu Număr firme Evoluție Comerț 2.997 -2,92% Activități profesionale 1.231 +7,7% Construcții 1.109 -4,89%

Evoluția din comerț este strâns legată de comportamentul consumatorilor, în timp ce serviciile profesionale reflectă dinamica investițiilor și a mediului corporativ.

Datele lunare arată că ritmul ridicat se menține. În martie 2026 au fost înregistrate 5.295 de dizolvări de firme, cele mai multe în București, urmat de Cluj, Ilfov, Timiș și Iași.

Județ Număr firme București 1.245 Cluj 310 Ilfov 305 Timiș 271 Iași 202

Aceste valori confirmă faptul că fenomenul nu este unul punctual, ci o tendință consolidată.

Creșterea numărului de firme dizolvate trebuie analizată în context. Pe de o parte, indică dificultăți reale pentru antreprenori, generate de costuri mai mari, cerere instabilă și incertitudine fiscală. Pe de altă parte, poate reflecta un proces natural de selecție economică, în care firmele mai puțin eficiente sunt eliminate din piață.

Impactul asupra economiei este semnificativ, deoarece reducerea numărului de companii active influențează direct nivelul ocupării, investițiile și capacitatea de creștere economică. În același timp, aceste evoluții pot duce la o restructurare a pieței, în care companiile rămase devin mai competitive.

Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că economia României traversează o perioadă de ajustare profundă. Valul de dizolvări nu este doar o statistică, ci un semnal important privind direcția în care se îndreaptă mediul de afaceri.

Dacă acest trend va continua, efectele vor fi resimțite nu doar la nivelul antreprenorilor, ci și în întreaga economie, de la piața muncii până la nivelul investițiilor și al încrederii în mediul economic.