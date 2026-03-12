Raportul financiar al UiPath pentru ultimul trimestru a fost unul bun. Compania a reușit să depășească țintele de venituri și profit și a oferit previziuni mai bune decât așteptările pieței.

Dar drumul pe care îl are de parcurs în continuare este complicat, într-un mediu tehnologic în care inteligența artificială (AI) modelează așteptările investitorilor, dar și temerile lor cu privire la perspectivele de creștere ale sectorului, se arată într-o analiză semnată de Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.

UiPath este o companie înființată într-un apartament din București, care a crescut până a devenit primul „unicorn” (o companie start-up cu o valoare de peste 1 miliard de dolari) din România, listat la Bursa de Valori din New York. Este populară printre investitorii români, la sfârșitul anului 2025 fiind a șaptea cea mai deținută acțiune de către cei de pe platforma de investiții și trading eToro.

Însă popularitatea sa este în declin – la sfârșitul anului 2024 era pe locul cinci, iar la jumătatea anului 2023 era a treia cea mai deținută acțiune de către investitorii români pe eToro. De la un maxim de aproape 90 de dolari atins la scurt timp după IPO, prețul acțiunilor companiei a scăzut la un minim de aproximativ 10 dolari în acest an. Așadar, compania are multe de făcut pentru a recâștiga încrederea investitorilor.

În ultimul său raport financiar, UiPath a înregistrat rezultate solide, depășind așteptările pieței. Veniturile trimestriale au atins 481 de milioane de dolari, o creștere de 14% față de anul precedent, cu venituri totale pentru întregul an fiscal trecut de 1,61 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de 0,3 dolari.

Compania a reușit să atingă profitabilitatea GAAP pe întregul an pentru prima dată în istoria sa, o etapă importantă. În ceea ce privește rata anualizată de reînnoire (ARR), un indicator cheie care măsoară capacitatea companiei de a atrage noi abonați și capacitatea sa de a păstra clienții actuali, compania a înregistrat 1,85 miliarde de dolari, o creștere de 11% față de anul precedent.

Previziunile au fost, de asemenea, pozitive, UiPath estimând venituri pentru primul trimestru al anului fiscal curent în intervalul 395-400 de milioane de dolari și venituri pentru întregul an fiscal în intervalul 1,754-1,759 miliarde de dolari. Se estimează, de asemenea, că ARR va crește până la peste 2 miliarde de dolari.

Totuși, drumul care urmează nu este simplu. În prezent, AI-ul modelează așteptările și temerile legate de creștere, în special în domeniul software al sectorului de tehnologie. Potrivit companiei de consultanță Gartner, UiPath se află în cadranul liderilor în domeniul RPA (Robotic Process Automation).

Dar compania nu este singura în această poziție. Un alt lider foarte puternic, cu resurse financiare considerabile, este Microsoft. Deși ambele companii se află pe calea integrării AI, modelele lor sunt destul de diferite. În timp ce soluția RPA de la Microsoft excelează în integrarea portofoliului de aplicații și sisteme al companiei, UiPath oferă studiouri de dezvoltare adaptate diferitelor sisteme și nevoi.

Inteligența artificială, și în special integrarea agentică, devin foarte importante pentru UiPath. Compania a raportat un progres puternic în integrarea AI în cadrul platformei sale, evidențiind o contribuție de 200 de milioane de dolari la ARR.

UiPath a încheiat trimestrul cu aproximativ 10.750 de clienți. Dintre clienții cu peste 1 milion de dolari în ARR, compania a menționat că 90% utilizează produse AI; dintre clienții cu peste 100.000 de dolari în ARR, aproximativ 60% utilizează produsele AI ale companiei UiPath, iar din baza lor mai largă, 42% dintre clienții cu peste 30.000 de dolari în ARR utilizează produsele AI ale companiei.

Acest lucru demonstrează o adoptare puternică în rândul clienților importanți, dar lasă și loc pentru extindere în baza sa mai largă de clienți.

În februarie anul acesta, UiPath a achiziționat WorkFusion, o companie care oferă agenți AI pentru conformitate în materie de criminalitate financiară. Deși integrarea este în curs, această achiziție va avea un impact imediat limitat asupra creșterii UiPath. Dar, pe termen lung, această mișcare ar putea face platforma UiPath mai greu de înlocuit pentru instituțiile financiare mari, deoarece are agenți AI axați pe conformitate, creând un avantaj competitiv mai mare pentru companie.

Următoarea perioadă pare a fi complicată, adoptarea soluțiilor de AI și de agenți fiind încă în stadii incipiente, ceea ce ar putea întârzia realizarea potențialului maxim de venituri al UiPath. Deși compania rămâne lider în domeniul RPA, dezvoltarea agenților AI în afara acestui sector poate crea concurență pentru soluțiile sale. De asemenea, poate declanșa mișcări neașteptate pe piețele financiare, așa cum am văzut în ultima lună.

Aseară, UiPath a anunțat o nouă autorizație de răscumpărare a acțiunilor companiei în valoare de 500 de milioane de dolari, după finalizarea programului anterior de răscumpărare în valoare de 1 miliard de dolari. Acest lucru semnalează încrederea managementului în perspectivele companiei. Rămâne de văzut dacă investitorii vor manifesta aceeași încredere.