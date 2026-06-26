Firmele care se listează la bursă vor primi un avantaj fiscal. Ministerul Finanțelor clarifică facilitățile acordate companiilor

Ministerul Finanțelor pregătește o nouă măsură pentru stimularea pieței de capital din România. Companiile care aleg să se listeze la Bursa de Valori București vor putea beneficia de o deducere fiscală suplimentară pentru cheltuielile generate de acest proces, potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a anunțat că Guvernul continuă implementarea pachetului de relansare economică, iar unul dintre obiective este dezvoltarea pieței de capital și atragerea unui număr mai mare de companii românești la bursă.

Potrivit ministrului, România nu poate reduce dezechilibrele economice doar prin măsuri de disciplină bugetară. În opinia sa, acestea trebuie completate de politici care stimulează investițiile, finanțarea modernă și atragerea capitalului privat.

În acest context, Ministerul Finanțelor a pregătit un ordin care clarifică aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Codul fiscal pentru societățile care aleg să se listeze pe piața de capital.

Ministrul a explicat că, în prezent, cheltuielile efectuate pentru listarea la bursă sunt deductibile fiscal potrivit regulilor generale.

Prin noul ordin, autoritățile stabilesc în mod clar care sunt cheltuielile eligibile și modul în care se aplică stimulentul fiscal. Astfel, pe lângă deductibilitatea obișnuită, companiile vor putea beneficia și de o deducere suplimentară de 50% pentru costurile aferente procesului de listare.

Facilitatea va acoperi cheltuieli precum serviciile de consultanță, asistența juridică, evaluarea companiei, auditul financiar, serviciile de intermediere, promovarea ofertei publice, comunicarea cu investitorii, taxele de admitere și menținere la tranzacționare, serviciile Depozitarului Central, dar și costurile generate de adaptarea proceselor interne.

„Acum facem un nou pas important pentru piața de capital. Cheltuielile pe care o companie le face pentru listarea la bursă sunt deductibile fiscal potrivit regulilor generale. Prin acest ordin, clarificăm cheltuielile eligibile și aplicarea stimulentului fiscal prevăzut de Codul fiscal, astfel încât firmele care se listează să poată beneficia, pe lângă deductibilitatea obișnuită, de o deducere suplimentară de 50% pentru aceste costuri”, a spus Nazare.

Alexandru Nazare susține că listarea unei companii nu reprezintă doar o decizie de afaceri, ci produce efecte pozitive pentru întreaga economie.

Potrivit acestuia, accesul la piața de capital contribuie la creșterea transparenței, la îmbunătățirea guvernanței corporative și facilitează atragerea de investiții necesare dezvoltării companiilor.

Ministrul consideră că economia românească are nevoie de un număr mai mare de firme finanțate prin piața de capital, în condițiile în care multe companii depind în prezent aproape exclusiv de credite bancare, granturi sau finanțări publice.

Șeful interimar al Finanțelor a arătat că Bursa de Valori București a înregistrat progrese în ultimii ani, prin listarea unor companii importante, creșterea interesului pentru titlurile de stat și extinderea bazei de investitori.

Cu toate acestea, el apreciază că România se află încă sub potențial în comparație cu alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Nazare a indicat Bursa de la Varșovia drept un exemplu regional, menționând că Polonia are o capitalizare bursieră raportată la produsul intern brut semnificativ mai mare decât România. Potrivit acestuia, și Ungaria sau Croația se situează peste nivelul pieței românești.

„România are nevoie de mai multe companii finanțate prin piața de capital. În regiune, Varșovia este astăzi un reper în Europa Centrală și de Est, cu o piață de capital care atrage companii, investitori și lichiditate. Polonia are o capitalizare bursieră raportată la PIB semnificativ peste nivelul României, la fel Ungaria și Croația. România a făcut pași înainte în ultimii ani. Bursa de Valori București a continuat să crească, avem companii solide listate, interes mai mare pentru titlurile de stat și o bază de investitori în extindere. Dar suntem încă sub potențial. Asta trebuie să schimbăm”, a mai spus oficialul.

Alexandru Nazare a subliniat că dezvoltarea unei piețe de capital solide este una dintre componentele pachetului de relansare economică.

În opinia sa, accesul companiilor la bursă înseamnă finanțare pentru investiții și extindere, dar și creșterea încrederii investitorilor, profesionalizarea managementului și consolidarea competitivității economiei.

Ministrul a transmis că statul trebuie să continue să adopte măsuri care să încurajeze firmele românești să atragă capital privat și să utilizeze piața de capital ca sursă de finanțare pentru dezvoltare.