La eveniment au participat reprezentanți ai comunității românești din Austria și oficiali de rang înalt, printre care Christian Stocker, Cancelarul Republicii Austria, și Claudia Plakolm, ministrul federal pentru Afaceri Europene. Recepția a fost un prilej de consolidare a relațiilor bilaterale și de celebrare a valorilor comune între România și Austria.

Bolojan a mulțumit comunității românești din Austria pentru contribuția sa în diverse domenii, de la îngrijirea vârstnicilor și munca în construcții, până la meseriile calificate pe care le desfășoară. Premierul a apreciat eforturile românilor și le-a transmis că Guvernul le respectă și le recunoaște contribuția.

„Distinşi oaspeţi, dragi români, sunt onorat să fiu această seară la Viena, alături de dumneavoastră, alături de domnul Cancelar, pentru a marca Ziua Naţională a României. Trebuie să mulţumesc comunităţii româneşti din Austria, pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcţii şi până la cele mai calificate meserii pe care le desfăşoară în Austria. Toţi cei care sunteţi aici, buni cetăţeni, ne faceţi cinste şi vă mulţumesc pentru acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul evenimentului.

De asemenea, premierul a mulțumit poporului austriac și autorităților de la Viena pentru sprijinul oferit comunității românești în procesul de integrare. El a subliniat că valorile comune ale libertății, democrației și respectului între popoare constituie un liant puternic între România și Austria.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa dumneavoastră, pentru colaborarea cu reprezentanţii ţării noastre. (..) Cred că pe toţi ne unesc aceleaşi valori ale libertăţii, ale democraţiei şi ale respectului dintre noi”, a subliniat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că în cadrul întâlnirilor programate cu cancelarul austriac și echipa guvernamentală, precum și cu oamenii de afaceri, vor fi discutate noi proiecte de colaborare economică și energetică.

Premierul este convins că parteneriatul dintre cele două țări va continua să se dezvolte, aducând beneficii ambelor popoare.

„Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung. Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în aşa fel încât popoarele noastre să aibă de câştigat”, a completat premierul.

