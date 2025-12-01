Comisia Europeană a anunțat aprobarea preluării controlului comun asupra companiei croate Erste Card d.o.o., tranzacție realizată de Global Payments Inc. din Statele Unite și Erste Group Bank AG din Austria. Operațiunea vizează în special sectorul serviciilor de plată.

Autoritatea comunitară a analizat tranzacția și a concluzionat că aceasta nu ridică probleme de concurență, datorită cotei limitate de piață deținute de entitățile implicate. Evaluarea a fost realizată prin procedura simplificată de examinare a concentrărilor economice, care se aplică tranzacțiilor considerate cu impact redus asupra competitivității pieței.

Această decizie permite companiilor să își consolideze colaborarea în domeniul serviciilor de plată, fără a afecta dinamica concurențială din Croația.

Parteneriatul inițial a fost stabilit în 2015, când Global Payments a preluat 51% din operațiunile de merchant acquiring ale Erste Group în Cehia, Slovacia și România, menținând Erste o participație minoritară. Această asociere a permis furnizarea de servicii complete de procesare a plăților comercianților locali. Extinderea recentă aduce același model și în Croația, consolidând prezența ambelor companii în Europa Centrală și de Est.

Global Payments, cu sediul în Atlanta, Georgia, este un lider global în tehnologia plăților. Compania oferă soluții diverse pentru comercianți și instituții financiare, de la terminale POS și gateway-uri online, până la platforme cloud pentru gestionarea cardurilor. Global Payments operează în peste 100 de țări, procesează anual peste 50 de miliarde de tranzacții și deservește aproximativ 3,5 milioane de comercianți.

Erste Group, fondat în 1819 și cu sediul la Viena, este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est. Grupul oferă servicii bancare pentru persoane fizice și IMM-uri, asset management și soluții digitale de banking, deservind peste 16 milioane de clienți printr-o rețea extinsă de sucursale în șapte țări, inclusiv Croația.

Erste Card d.o.o., entitatea croată implicată în tranzacție, funcționa anterior ca filială a Erste Bank Croatia, axată pe procesarea plăților prin carduri. Acum, prin extinderea joint venture-ului, compania va beneficia de expertiza și infrastructura globală a Global Payments, integrându-se într-o rețea regională mai largă de servicii de plată.