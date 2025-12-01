Compania canadiană Eldorado Gold a finalizat vânzarea proiectului minier de la Certej, în județul Hunedoara. Tranzacția s-a făcut pentru cel mult 30 de milioane de dolari, deși valoarea estimată în 2024 a aurului și argintului care ar putea fi exploatat acolo este de 9 miliarde de lei.

Noul proprietar al proiectului este firma canadiană Varvara Development Group Ltd, listată la Bursa din Toronto. Este o companie nouă în domeniu, dar în conducerea ei se află câteva persoane cunoscute în România. Firma se numea înainte O Rei Resources Corp.

„Compania și-a schimbat numele din O Rei Resources Corp. în Varvara Development Group Ltd. pentru a reflecta mai bine noua sa activitate: dezvoltarea sigură și durabilă a activelor miniere din România, utilizând o abordare fără cianuri. Varvara este forma românească a sfântului protector al minerilor”, a transmis noul proprietar al proiectului de la Certej, pe 28 noiembrie.

Cel mai mare acționar este firma britanică Gorilleao Advisers Ltd, care deține peste 26% din acțiuni. În spatele acesteia s-ar afla antreprenorul australian Dan Myers, un nume important în minerit. El este director și acționar semnificativ și la compania canadiană Foran Mining Corporation. Myers se prezintă ca un lider recunoscut în mineritul cu emisii zero de carbon, dedicat protecției mediului și relațiilor bune cu comunitățile.

Proiectul Foran Mining din Canada, pentru exploatarea cuprului și zincului la McIlvenna Bay, a fost declarat recent de autoritățile canadiene drept un proiect „de importanță națională”. Deși este încă în faza de construcție, investițiile de până acum au depășit 1,2 miliarde de dolari.

La proiectul minier de la Certej va participa și G Mining Services, parte din grupul canadian G Mining Ventures, o companie specializată în dezvoltare și inginerie minieră. Președintele G Mining Services, Mathieu Gignac, este și unul dintre administratorii firmei Varvara Development Group. În conducere se află și Johan Meyer, care a fost aproape 9 ani CEO al Franklin Templeton România și manager al Fondului Proprietatea.

Un alt nume cunoscut în România propus pentru Consiliul de Administrație al Varvara Development Group este Mark Beacom, directorul general al Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care operează exploatarea de gaze Midia din Marea Neagră. Tot în C.A. este propus și Andrew Noble, fost ambasador al Marii Britanii în România timp de cinci ani (2018–2023). Varvara Development Group spune că acesta are o înțelegere bună a riscurilor politice și a mediului de reglementare din țările europene aflate în dezvoltare. Pe site-ul companiei, Noble apare deja ca director de afaceri publice.

Tranzacția prin care Varvara Development Group a preluat proiectul minier de la Certej a început cu un avans de 4,5 milioane de dolari plătit către Eldorado Gold. Acești bani au fost transformați în acțiuni la Varvara Development Group, astfel că Eldorado deține acum aproximativ 17% din companie. Printre acționarii importanți ai Eldorado se află și BlackRock, unul dintre cele mai puternice fonduri de investiții din lume.

Conform acordului final, restul banilor până la suma totală de 30 de milioane de dolari vor fi plătiți în etape:

– 3,5 milioane de dolari când autoritățile din România vor prelungi licența minieră,

– 10 milioane de dolari la începerea producției comerciale,

– 12 milioane de dolari la un an după ce producția începe efectiv.

Proiectul minier de la Certej are o licență de exploatare deținută de firma Deva Gold SA. Acționarul principal al Deva Gold este Eldorado Gold Romania BV, cu peste 80% din acțiuni. Ceilalți acționari sunt compania minieră de stat Minvest SA (19,25%) și firma de construcții Cartel BAU SA din Cluj (0,25%).

În decembrie 2024, autoritatea care reglementează sectorul minier (ANRMPSG) a propus prelungirea licenței de exploatare până în 2030, dar hotărârea de guvern nu a fost încă aprobată. Din acest motiv, Deva Gold a dat în judecată ANRMPSG și Guvernul, cerând instanței să oblige autoritățile să prelungească licența. Următorul termen în proces este programat în ianuarie 2026.