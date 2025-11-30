Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică, 30 noiembrie, că sistemul medical a intrat în ultimul an într-o etapă în care investițiile nu doar că sunt aprobate, ci devin vizibile prin ritmul accelerat al lucrărilor derulate în toată țara.

El a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că execuția bugetară pe componenta de sănătate din PNRR a ajuns la 4,27 miliarde de lei, incluzând 108 milioane lei plătiți în 2023, 1,12 miliarde lei în 2024, 734 milioane lei în primul semestru din 2025 și 2,3 miliarde lei în semestrul al doilea.

Alexandru Rogobete a subliniat că aceste sume reprezintă dovada unui ritm constant de implementare, reflectat în echipamente moderne achiziționate și în lucrări care avansează zilnic pe șantierele medicale.

Potrivit lui Rogobete, în prezent există peste 3.190 de contracte active numai pe PNRR, ceea ce explică dinamica diferită a proiectelor: unele evoluează rapid, iar altele au necesitat corecții și intervenții tehnice. El a afirmat că acolo unde au apărut întârzieri, ministerul a acționat pentru a reașeza procedurile și a evita riscul pierderii finanțărilor.

„În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investițiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt și avansează în ritm rapid. 👉 PNRR 2023: 108 milioane lei plǎți efectuate 👉 PNRR 2024: 1.12 miliarde lei plǎți efectuate 👉 PNRR 2025 semestrul I: 734 milioane lei plăți efectuate 👉 PNRR 2025 semestrul II: 2,3 miliarde lei plǎți efectuate 👉 TOTAL: 4,27 miliarde lei execuție bugetarǎ pânǎ acum Nu sunt simple cifre. Este dovada unui ritm constant, lună de lună, în implementarea proiectelor, în echipamente moderne, în lucrări care avansează zilnic pe șantiere din toată țara. Astăzi avem în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR. Într-un portofoliu atât de mare, e normal ca unele proiecte să avanseze rapid, iar altele să aibă nevoie de ajustări. Acolo unde a fost nevoie, am intervenit, am reașezat lucrurile, am corectat întârzierile tehnice și am negociat soluțiile necesare ca investițiile să nu se piardă”, afirmă Alexandru Rogobete.

În ceea ce privește infrastructura spitalicească, ministrul a evidențiat că 17 spitale noi se află în construcție, multe dintre ele fiind proiecte care, în urmă cu doi ani, existau doar la nivel de documentație.

Alexandru Rogobete a mai arătat că nouă investiții majore, considerate strategice, vor continua în Programul Operațional Sănătate, pentru a beneficia de finanțare multianuală. Acestea includ corpuri noi pentru specialități precum oncologie, neurologie, radioterapie sau cardiologie, la nivel județean și regional.

El a transmis că aceste proiecte au potențialul de a schimba harta medicală a României, de a transforma modul în care sunt tratate bolile grave și de a ridica standardele de siguranță și calitate în sistemul sanitar.

Alexandru Rogobete a încheiat subliniind că încrederea în sistem se poate construi doar prin fapte și că ritmul actual arată că direcția este una corectă.