Compania canadiană Eldorado Gold a vândut proiectul minier Certej, din județul Hunedoara, către o altă companie canadiană, Varvara Development Group Ltd, într-o tranzacție care poate ajunge până la 30 de milioane de dolari. Aceasta înseamnă că Eldorado se retrage dintr-un proiect cu potențial mare de aur și argint.

Zăcământul de la Certej a fost evaluat recent la aproximativ 9 miliarde de lei, arătând că proiectul are o valoare economică mare. Aceasta arată că resursele miniere din România rămân interesante pentru investitori, chiar dacă există provocări tehnice și ecologice.

Cumpărătorul, Varvara Development Group, este listat la Bursa din Toronto. Compania se numea înainte O Rei Resources Corp., dar și-a schimbat numele pentru a arăta că vrea să exploateze resursele într-un mod sigur și durabil. Numele „Varvara” face referire la sfântul protector al minerilor.

Printre acționarii principali ai Varvara Development Group se numără firma britanică Gorilleao Advisers Ltd, controlată de Dan Myers, un australian care este CEO și președinte executiv. Myers este și acționar important la Foran Mining Corporation, o companie cunoscută pentru proiecte miniere prietenoase cu mediul și implicare socială.

Dan Myers a condus și proiectul canadian de cupru și zinc McIlvenna Bay, considerat de autoritățile canadiene un proiect de importanță națională, cu investiții de peste 1,2 miliarde de dolari.

În România, Varvara Development Group lucrează împreună cu G Mining Services, care face parte din grupul G Mining Ventures și are experiență în inginerie și minerit. Cumpărarea proiectului Certej de către Varvara deschide drumul pentru o exploatare responsabilă și durabilă a resurselor, folosind tehnologii sigure și implicând comunitățile locale. Echipa și partenerii lor internaționali promit profesionalism și standarde ridicate de sustenabilitate.

Eldorado Gold este un producător canadian de aur și metale de bază, cu o experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea și operarea minelor din Europa și America. Compania se distinge prin inovație – fie că este vorba despre tehnologiile de minerit, sustenabilitate, relațiile cu comunitățile sau procesele interne.

În fiecare zi, cei aproximativ 5.800 de angajați și contractori ai Eldorado Gold pun această viziune în practică în operațiunile din Québec, Grecia și Turcia.

Varvara Development Group Ltd este o companie înființată în anul 2025, având sediul în județul Ilfov, satul Ostratu.

