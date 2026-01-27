Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Berlin, o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK), în cadrul căreia au fost analizate perspectivele de extindere și diversificare a investițiilor germane în România, precum și consolidarea cooperării economice și sectoriale dintre cele două state.

Potrivit Guvernului, întâlnirea s-a desfășurat în contextul aprofundării relațiilor economice româno-germane și al identificării unor noi domenii de colaborare, cu accent pe infrastructură, energie, agricultură, industria alimentară, cercetare și inovare.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanţa relaţiei economice dintre România şi Germania, arătând că Germania este de mai mulţi ani cel mai important partener comercial al României şi principalul investitor străin în economia românească. Prezenţa companiilor germane în România a însemnat locuri de muncă stabile, investiţii pe termen lung şi dezvoltarea comunităţilor locale. Premierul a arătat că România rămâne interesată de atragerea de noi investiţii germane, într-un cadru economic stabil şi predictibil. În acest context, s-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum infrastructura, energia, agricultura şi industria alimentară, cercetarea şi inovarea”, a transmis Executivul.

Discuțiile au vizat, totodată, creșterea accesului companiilor românești pe piața germană, precum și în alte state din rețeaua internațională de camere de comerț coordonată de DIHK, prezentă în peste 90 de țări.

Partea română și-a exprimat interesul pentru promovarea mai activă a produselor românești în Germania și pentru implicarea firmelor românești în proiecte de modernizare și extindere a infrastructurii, atât în România, cât și pe alte piețe europene.

Reprezentanții DIHK au evidențiat rolul rețelei internaționale de camere de comerț în facilitarea cooperării dintre mediile de afaceri român și german și și-au exprimat deschiderea pentru dezvoltarea unor noi parteneriate economice, în contextul noilor politici comerciale europene.

Un capitol distinct al discuțiilor a fost dedicat cooperării în domeniul apărării și al securității regionale, pe fondul contextului geopolitic actual.

„Partea germană a apreciat rolul României în menţinerea stabilităţii regionale, precum şi apropierea de poziţii dintre România şi Germania în plan politic, economic şi de apărare. Cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin programul SAFE, a fost analizată atât din perspectiva achiziţiilor comune, cât şi a producţiei. Colaborarea cu companii germane din domeniu, precum Rheinmetall, a fost menţionată ca oportunitate pentru transfer de tehnologie şi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie şi dotare ale Armatei României”, a mai arătat Guvernul.

De asemenea, a fost abordată pregătirea și calificarea forței de muncă, fiind apreciată contribuția companiilor germane și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane la dezvoltarea educației duale și a programelor de formare profesională. Interesul vizează extinderea acestor programe în domenii precum industria, energia și apărarea.

În plan economic, partea română a prezentat măsurile adoptate pentru creșterea veniturilor bugetare, reducerea cheltuielilor publice și prioritizarea investițiilor, în cadrul eforturilor de reducere a deficitului bugetar, subliniind totodată menținerea unui climat favorabil investițiilor.

Reprezentanții DIHK au apreciat, la rândul lor, progresele realizate de România în procesul de aderare la OCDE, proces sprijinit constant de organizația germană prin rețeaua sa de camere de comerț.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan la Berlin fac parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul și ministrul Apărării Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării Gheorghiță Vlad, secretarul de stat Dragoș Hotea și consilierul de stat Raul Gutin.