Senatorul PSD Mihai Fifor l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta a sugerat că un guvern minoritar nu poate fi exclus. Fifor susține că strategia guvernamentală se limitează la austeritate strictă, fără viziune economică, și o consideră cea mai „simplă și distructivă” cale pentru finanțele României.

„Gata! Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări. Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extrem, indiferent de costurile sociale și economice”, a acuzat Mihai Fifor.

Potrivit social-democratului, abordarea premierului constă în creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări, fără măsuri reale de stimulare a investițiilor sau de creare a locurilor de muncă.

„În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată. Asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe”, a spus Fifor.

Senatorul a mai subliniat că implicarea PSD în coaliția guvernamentală a venit cu un „cost electoral major”, asumat doar pentru a evita o criză politică într-un moment dificil pentru țară. Fifor a avertizat că partidul nu va susține niciun pachet de măsuri care să fie doar de austeritate, fără includerea Programului PSD de relansare economică.

„Dar PSD nu se agață de guvernare. Iar acest lucru trebuie spus clar și fără echivoc: indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție, nu va trece niciun nou pachet de măsuri guvernamentale care să însemne doar austeritate, dacă acesta nu conține Programul PSD de relansare economică. Premierul, PNL și USR pot face ce calcule politice doresc. Pot vorbi despre guverne minoritare, pot poza în „reformatori neînțeleși”. Realitatea rămâne însă una singură: România nu poate fi scoasă din dificultate prin tăieri și taxe în lanț. Economia nu se repară prin frână, ci prin sprijin. Iar PSD va insista, consecvent și ferm, pe adoptarea unui program de stimulare economică real, absolut necesar pentru stabilitatea și viitorul economiei naționale”, a conchis Fifor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că adoptarea reformei administrației și a măsurilor de relansare economică se va face prin două legi separate și că procesul ar putea fi amânat cu aproximativ o săptămână. Ședința finală a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, programată inițial pentru luni, nu a ajuns la consens, ceea ce a dus la întârzierea adoptării legilor esențiale pentru bugetul pe 2026.

În cadrul aceluiași interviu, Bolojan a subliniat importanța menținerii stabilității guvernamentale și a criticat PSD pentru ceea ce consideră „opoziție din interiorul guvernării”, reflectând tensiunile tot mai mari dintre partidele din coaliție.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat dur declarațiile premierului Ilie Bolojan referitoare la posibilitatea unui guvern minoritar, descriind ideea ca fiind nepotrivită pentru stabilitatea României. Social-democratul a subliniat că instabilitatea politică și mesajele contradictorii afectează economia, blocând investițiile și încetinind creșterea economică.

”Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privinţă. Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp — pentru eficienţă şi rezultate reale”, spune secretarul general al PSD, Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD a mai declarat că pachetul de relansare economică este esențial și nu va fi supus niciunui compromis. El a mai precizat că adoptarea legii administrației și a măsurilor economice trebuie să se facă simultan, pentru a obține rezultate eficiente.

”Instabilitatea şi mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investiţiile şi au frânat creşterea economică. România are nevoie de un model economic care să susţină capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile şi să genereze creştere sustenabilă”, precizează Manda.

Manda a mai amintit că premierul Bolojan a schimbat deja poziția publică de mai multe ori, sugerând că ar vrea „acasă” dacă nu se fac lucrurile cum dorește, și a subliniat că România nu poate funcționa pe baza capriciilor unui singur lider.

”Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit şi a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moţiune de PSD şi AUR. Cert este că România nu funcţionează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituţională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a picat prin moţiune de cenzură este neconstituţională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, comentează Manda în postare.

Totodată, social-democratul a făcut referire la decizia Curții Constituționale nr. 85/2020, care stabilește că este neconstituțional ca același premier să fie nominalizat după ce un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură.