Mihai Fifor pornește analiza sa de la nivelul de nemulțumire exprimat de populație, folosind procente care indică o ruptură profundă între conducere și cetățeni. Deputatul PSD afirmă că, în condițiile în care o majoritate covârșitoare a românilor consideră că direcția țării este greșită și declară lipsa de încredere în actuala conducere, asumarea politică nu mai este o opțiune viabilă, ci ar trebui să existe o retragere de la guvernare.

În opinia sa, aceste cifre reflectă nu doar o stare de spirit, ci o realitate socială care nu mai poate fi ignorată. În mesajul public, poziția este formulată tranșant, iar ideea responsabilității politice este centrală.

„Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de «încă o asumare». Te pregătești de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât”, a transmis Mihai Fifor.

Deputatul extinde apoi analiza către contextul general al statului român, despre care afirmă că s-a îndepărtat de standardele unei funcționări normale. În interpretarea sa, România este descrisă ca fiind dominată de decizii luate fără consultare reală și fără beneficii vizibile pentru majoritatea populației.

„Dar România de azi nu mai e o țară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat”, a mai scris Mihai Fifor.

În acest cadru, mesajul său combină evaluarea politică cu o dimensiune socială accentuată, insistând asupra faptului că percepțiile populației sunt rezultatul direct al politicilor aplicate și nu simple reacții emoționale.

Mihai Fifor își continuă intervenția publică printr-o enumerare amplă a problemelor economice pe care le consideră definitorii pentru situația actuală a României. El face referire la riscul de recesiune, la creșterea accelerată a taxelor și impozitelor, precum și la nivelul ridicat al inflației, pe care îl plasează în fruntea clasamentului european.

Potrivit deputatului PSD, aceste elemente se traduc direct într-o degradare vizibilă a nivelului de trai.

În mesaj sunt detaliate efectele concrete asupra populației active, de la scăderea puterii de cumpărare până la blocarea veniturilor în contextul unor creșteri generalizate de prețuri.

„O economie în pragul recesiunii, taxe și impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, astronomic mai mare decât cea a următoarei clasate, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri înghețate și prețuri care explodează. Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult și trăiesc infinit mai prost”, a subliniat Mihai Fifor.

Deputatul critică și modul în care sunt promovate reformele, pe care le descrie ca fiind aplicate mecanic și fără o viziune de ansamblu. El susține că, în lipsa unor măsuri reale de stimulare economică, austeritatea devine singurul răspuns oferit de guvernare, în pofida avertismentelor și a soluțiilor existente.

„Și nicio direcție. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Și NIMIC în loc. Pentru că NU vrei tu. Deși de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă”, a adăugat Mihai Fifor.

În finalul postării, acesta pune accent pe diferența dintre realitatea resimțită de cetățeni și discursul oficial, despre care afirmă că este construit pe date cosmetizate. În viziunea sa, persistența pe aceeași linie de decizie, în ciuda pierderii sprijinului public, ridică semne de întrebare serioase privind responsabilitatea politică.