Fenomene meteo severe în România. În județul Neamț, vântul puternic a produs avarii pe mai multe linii de medie tensiune, afectând alimentarea cu energie electrică în numeroase localități din zonă. Potrivit datelor transmise de operatorul de distribuție către autoritățile locale, peste 7.000 de consumatori au rămas fără curent electric.

Printre zonele afectate se numără localități din Pipirig, Brusturi, Drăgănești, Roznov, Cândești, Izvoare și Costișa, unde întreruperile au fost cauzate de deteriorarea infrastructurii electrice în urma rafalelor puternice de vânt.

În total, au fost raportate defecțiuni pe cinci linii de medie tensiune, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pe teren pentru izolarea avariilor și remedierea treptată a alimentării cu energie.

Autoritățile au precizat că municipiile Piatra-Neamț și Roman se află, de asemenea, sub incidența avertizărilor meteorologice de vânt intens, ceea ce a îngreunat suplimentar intervențiile în teren.

Situații similare au fost înregistrate și în județul Harghita, unde vântul a afectat infrastructura energetică în mai multe localități, printre care Iacobeni, Imper, Plăieșii de Jos și Plăieșii de Sus.

În această zonă, aproximativ 1.110 consumatori au rămas fără alimentare cu energie electrică, după ce au fost avariate mai multe posturi de transformare.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au transmis că echipele specializate acționează împreună cu distribuitorul de energie pentru restabilirea alimentării în condiții de siguranță.

Pe lângă întreruperile de curent, vântul puternic a generat numeroase probleme și la nivel local. În județul Neamț, pompierii au intervenit în mai multe rânduri pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil, în special în zonele urbane și periurbane.

În municipiul Piatra-Neamț au fost semnalate incidente pe mai multe străzi, unde copacii au fost doborâți de rafale, iar în unele cazuri au fost afectate elemente de construcție ale unor imobile. Situații similare au fost raportate și în Roman, unde un arbore a blocat temporar circulația pe o arteră importantă.

Intervenții au fost necesare și în localități din mediul rural, unde copacii căzuți au afectat infrastructura rutieră sau liniile de electricitate.

Meteorologii au emis avertizări de vânt puternic pentru județul Neamț, în special în zona montană, unde rafalele au atins viteze de până la 120 km/h, condiții care au favorizat producerea de avarii și căderi de arbori.

În județul Satu Mare, vântul a provocat de asemenea căderi de arbori pe carosabil, inclusiv în zone urbane. Într-un incident, un copac a căzut peste un autoturism, însă autoritățile au confirmat că nu au existat victime.

De asemenea, au fost raportate căderi de crengi și arbori pe mai multe străzi, echipele de intervenție acționând pentru degajarea rapidă a drumurilor.

Distribuitorii de energie, pompierii și autoritățile locale rămân mobilizați în zonele afectate, iar lucrările de remediere continuă în funcție de condițiile meteorologice și de accesibilitatea zonelor avariate.