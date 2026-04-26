Pentru a face față presiunilor financiare din ultimele luni, peste 77% dintre respondenți au decis să reducă semnificativ cheltuielile neesențiale, iar aproape 57% au amânat achizițiile importante, potrivit unui sondaj realizat de tbi bank în luna aprilie, pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național.

Imaginea de ansamblu pentru începutul acestui an indică o stabilitate financiară fragilă, în care majoritatea românilor resimt fie o stagnare, fie o deteriorare a situației personale.

Aproape 40% dintre respondenți afirmă că situația lor financiară este stabilă, dar mai slabă decât în anul precedent, în timp ce aproape un sfert o consideră neschimbată.

De cealaltă parte, peste 13% spun că se confruntă cu o situație mai instabilă și mai dificilă decât anul trecut, ceea ce evidențiază o presiune financiară în creștere pentru o parte semnificativă a populației.

„Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenți și mai atenți la modul în care își gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esențiale devine o normă. În acest context, rolul tbi este de a veni în continuare cu instrumente de finanțare și economisire cât mai eficiente, simple, transparente și ușor de accesat, care să sprijine clienții în luarea unor decizii financiare responsabile și adaptate realității lor de zi cu zi”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Tot mai mulți români se confruntă cu presiuni asupra echilibrului financiar personal, generate atât de factori externi, cât și de dezechilibre între venituri și cheltuieli. Potrivit unui sondaj realizat de tbi bank, peste 63% dintre respondenți indică drept principală provocare creșterea costului vieții, 46,6% semnalează stagnarea sau instabilitatea veniturilor în raport cu majorarea cheltuielilor, iar peste 42% menționează cheltuieli neprevăzute cu impact semnificativ asupra bugetului.

În acest context, capacitatea de acoperire a cheltuielilor rămâne limitată. Aproape 48% dintre respondenți spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare doar la limită, în timp ce aproximativ 30% reușesc să își acopere integral cheltuielile și să economisească. La nivel de percepție, 41% declară că resimt incertitudini care le influențează planificarea financiară, iar peste 21% afirmă că îngrijorările financiare le afectează frecvent deciziile.

Rezistența financiară în fața șocurilor economice rămâne relativ redusă. Aproape 29% dintre respondenți estimează că ar putea face față pierderii principalei surse de venit pentru doar 1–3 luni, iar peste 23% pentru 3–6 luni. Totodată, aproape jumătate nu au utilizat produse de creditare în ultimele 12 luni, însă peste 26% au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru cheltuieli curente.

În ceea ce privește siguranța financiară, peste 42% consideră că o creștere a veniturilor sau un job mai bine plătit ar fi soluția principală, aproape 29% indică nevoia unui fond de rezervă accesibil, iar peste 21% văd investițiile anterioare ca o sursă de venit suplimentar.

Sondajul a fost realizat online în aprilie, pe un eșantion de 1.146 de utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au venituri nete de peste 4.000 de lei.