Consultantul economic Adrian Negrescu a explicat pe contul său de Facebook că în România sistemul „Buy Now, Pay Later” (BNPL) a cunoscut o expansiune rapidă în ultimii ani, devenind un trend important în comerțul online, dar cu efecte mai puțin vizibile asupra comportamentului financiar al consumatorilor.

Potrivit lui, BNPL este perceput de consumatori ca o modalitate facilă de gestionare a bugetului, întrucât permite achiziția imediată a produselor cu plata în rate, de regulă fără dobândă. Totuși, el a atras atenția că acest mecanism modifică semnificativ percepția asupra banilor și a datoriilor, reducând „durerea” psihologică a cheltuirii și favorizând cumpărăturile impulsive.

Negrescu a subliniat că, spre deosebire de creditele bancare clasice sau cardurile de credit, BNPL oferă aprobare instantanee chiar în procesul de cumpărare online, ceea ce face ca, în special tinerii, să fie mai expuși riscului de a contracta astfel de plăți fără o evaluare realistă a capacității de rambursare. El a avertizat că pericolul nu constă într-o singură achiziție, ci în acumularea mai multor micro-rate lunare, care pot depăși bugetul disponibil și pot genera penalități în caz de întârziere, mai ales în lipsa unei experiențe financiare solide.

Consultantul economic a precizat că platformele BNPL utilizează diverse tehnici de marketing și „gamificare” – precum mesaje de tipul „stoc limitat”, cronometre pentru oferte sau recompense virtuale – pentru a stimula consumul și a grăbi deciziile de cumpărare, estompând percepția riscului financiar.

Totodată, acesta a atras atenția că multe dintre aceste platforme nu raportează datele către Biroul de Credit, ceea ce poate duce la situații în care utilizatorii devin supraîndatorați fără ca acest lucru să fie vizibil în istoricul lor bancar.

În opinia sa, dacă utilizarea BNPL continuă să crească în rândul tinerilor, există riscul formării unei generații dependente de finanțarea prin credite pentru cheltuielile curente, cu efecte negative asupra economisirii, accesului la locuințe și vulnerabilității în fața șocurilor economice, precum pierderea locului de muncă.