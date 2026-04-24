Ce se întâmplă cu CASS pentru pensii? Premierul Ilie Bolojan a explicat public motivele introducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, măsură aplicată începând cu august 2025. Oficialul susține că decizia are ca obiectiv principal stabilizarea financiară a sistemului de sănătate din România, afectat de un dezechilibru semnificativ între contribuabili și beneficiari.

În declarațiile sale, premierul a subliniat că sistemul medical se confruntă cu o presiune bugetară crescută, generată de raportul disproporționat dintre persoanele care contribuie și cele care beneficiază de servicii medicale.

În acest context, extinderea bazei de contributori a fost prezentată ca o măsură necesară pentru menținerea funcționării spitalelor, asigurarea medicamentelor și susținerea personalului medical.

Conform reglementărilor în vigoare, pensionarii care depășesc pragul de 3.000 de lei contribuie cu 10% din suma care depășește acest nivel.

Pensie totală Sumă peste 3.000 lei CASS (10%) 3.000 lei 0 lei 0 lei 4.000 lei 1.000 lei 100 lei 5.000 lei 2.000 lei 200 lei

Premierul a subliniat că finanțarea sănătății publice depinde de contribuțiile active ale populației și că serviciile medicale nu pot fi susținute exclusiv din bugetul de stat.

„Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate, dar atunci când am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul. Persoanele cu diabilități au rămas în continuare exceptate. Erau scutite de impozitul de proprietăți în totalitate și într-adevăr acum s-a introdus o plată, dar e o contribuție la bugetul local. Nu au fost tăiate ajutoarele. Țara asta, ca să poată funcționa, are nevoie de niște echilibre financiare. Impozitele pe proprietate și cele locale sunt contribuții ale celor care locuiesc într-o localitate”, a aformat Bolojan.

În ceea ce privește categoriile vulnerabile, premierul a precizat că persoanele cu dizabilități nu sunt afectate de noile contribuții la CASS. De asemenea, el a afirmat că sprijinul social acordat acestora nu a fost diminuat.

Totodată, modificările privind taxele locale și impozitele pe proprietate sunt prezentate ca parte a unei reforme fiscale mai ample, menită să asigure echilibrul bugetelor locale și sustenabilitatea financiară a administrațiilor publice.

Decizia privind introducerea CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei se înscrie într-un pachet mai larg de măsuri fiscale orientate spre consolidarea sistemului public de sănătate și reducerea dezechilibrelor bugetare.