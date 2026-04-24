Ilie Bolojan a participat vineri, 24 aprilie 2026, la emisiunea „România în Direct” de la Europa FM.

Premierul a declarat că situația nu este ușoară. A explicat că, pe lângă problemele deja existente – deficitul bugetar, stagnarea economiei europene și efectele războiului din Golf asupra prețurilor – s-a adăugat și criza guvernamentală, care afectează modul în care funcționează guvernul și cât de previzibile sunt deciziile. A subliniat că, deși nu este o perioadă confortabilă, consideră că trebuie să facă tot ce ține de el pentru ca România să treacă peste această situație.

El a mai spus că, atunci când faci un acord, te aștepți ca toate părțile să îl respecte, dar acest lucru nu s-a întâmplat. A adăugat că nu înțelege de ce se creează așteptări dacă se știe că nu există soluții reale, deoarece asta duce doar la nemulțumire. În opinia lui, cei responsabili ar trebui să evite generarea unor noi crize și să încerce să întărească țara, nu să o slăbească.

„Nu este un moment dificil din punct de vedere al stabilității politice, pentru că în afara crizelor pe care le avem: deficitul, o anumită stagnare a economiei europene, războiul din Golf care a scumpit prețurile la carburanți sau îngrășăminte, mai avem și această criză guvernamentală care afectează performanța guvernului, predictibilitatea deciziilor. Nu e o situație comodă, dar ca premier trebuie să fac ce ține de mine pentru a trece România prin această situație. Am așa un sentiment că atunci când faci o înțelegere, când faci un contract, așa cum am făcut noi protocolul de coaliție, pe care îl respecți, te aștepți ca și ceilalți să respecte. Nu s-a întâmplat asta. Dacă ai un sentiment de a nu înțelege lucrurile, de ce dacă nu sunt soluții, de ce creezi așteptări dacă știi că nu există soluții care să onoreze acele așteptări? Doar vei crea nemulțumire. De ce să mai generezi o criză când orice om care are o responsabilitate pentru țara lui caută să o întărească, nu să o slăbească?", a spus Bolojan înainte de a primi întrebări de la ascultători.

Întrebat dacă regretă că nu a început mai devreme reformele, mai ales eliminarea privilegiilor din administrație, Bolojan a explicat că lucrurile nu se pot face mereu în ordinea dorită, ci în funcție de urgențe. A spus că, la începutul mandatului, exista o presiune mare legată de deficit și de angajamentele asumate, iar guvernul trebuia să prezinte rapid măsuri. A menționat că, în mod ideal, statul ar trebui întâi să reducă cheltuielile și pierderile, iar abia apoi să ia în calcul creșterea taxelor.

El a afirmat că, ori de câte ori a avut ocazia, a încercat să oprească numirile pe criterii politice și a susținut reforme în instituții precum ANRE și ASF. A subliniat că nu este suficient să schimbi doar persoane, ci trebuie schimbat întregul sistem, ceea ce este mai dificil. Bolojan a spus că transparența este esențială pentru a vedea unde sunt problemele și pentru a le corecta.

În ceea ce privește eventualele concedieri ale unor oameni considerați apropiați de PSD, premierul a precizat că fiecare ministru trebuie să analizeze echipa pe care o are. Cei competenți ar trebui păstrați, iar cei care nu își fac treaba sau creează probleme ar trebui înlocuiți, indiferent de apartenența politică. Scopul, a spus el, nu este unul politic, ci ca administrația să funcționeze eficient.

– Regretă premierul că nu a început cu reformă de dezangajarea sinecurilor din administrație? – Nu faci lucrurile cum ai vrea, ci în ordinea impusă de realitate. Aveam o presiune puternică când a venit acest guvern. Se analiza că România nu a respectat angajamente de a corecta deficitul, trebuia să prezentăm până la jumătatea lui iulie un pachet de măsuri care să arate că luăm decizii în sensul celor care ne-am angajat. Dacă ar fi fost după mine, prima dată un stat când ajunge în astfel de situații își reduce cheltuielile, își oprește pierderile, apoi dacă nu reușește să își acopere cheltuielile apoi mergi la creșteri de taxe. În fiecare zi în care am stat și am avut ocazia să blochez sinecuri am făcut asta în fiecare zi. Gândiți-vă că am promovat legislația care a promovat reforma instituțiilor scăpate de control: ANRE, ASF. Poți să schimbi o persoană sau alta, dar trebuie să schimbi sistemele, iar sistemele nu sunt atâta de ușor de schimbat. Sunt diferite lucruri pe care le faci. Ca să schimbi un sistem trebuie să schimbi transparența, pentru că oamenii văd unde sunt problemele. – Veți concedia oameni atribuiți PSD din administrația centrală? – Fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni competenți sau rău-intenționați să fie înlocuiți. Scopul nu e să faci o acțiune politică, ci ca oamenii competenți să fie puși la treabă iar cei slabi sau care creează probleme, indiferent de culoarea politică, să fie îndepărtați.

Bolojan a spus că o persoană care susține sau tolerează corupția nu ar trebui să lucreze în sectorul public. A precizat însă că nu îi place să jignească oamenii sau să folosească termeni precum „șobolan” deoarece fiecare om are demnitatea lui. El a explicat că a folosit acel exemplu doar ca o metaforă și că nu consideră că este rolul lui să pună etichete oamenilor. A adăugat că risipirea sau furtul banilor publici poate fi comparată cu exemplul pe care l-a dat.

Întrebat dacă a discutat cu Sorin Grindeanu despre fostul șef de cabinet al acestuia, Bolojan a răspuns că nu a avut o astfel de discuție.