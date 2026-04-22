Problema indemnizațiilor acordate de ANRE a fost adusă în atenția publică după analiza bugetului instituției pentru anul 2026, document oficial publicat în Monitorul Oficial. În centrul controversei se află suma de 2.374.000 de lei, alocată la poziția „Indemnizații de Conducere”, fără detalii privind beneficiarii.

Semnalul de alarmă a fost tras de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România, care susține că lipsa de transparență ridică probleme serioase privind gestionarea banilor publici. Reprezentanții organizației au solicitat clarificări oficiale privind numărul beneficiarilor, sumele individuale și criteriile de acordare, însă fără rezultat.

În contextul în care conducerea ANRE beneficiază deja de salarii consistente, estimate între 12.000 și 15.000 de euro lunar, suma suplimentară destinată indemnizațiilor a amplificat îngrijorările privind nivelul total al remunerațiilor. Lipsa unui răspuns oficial din partea instituției a determinat APCE să recurgă la instrumente legale pentru obținerea informațiilor.

Structura de conducere a ANRE include figuri precum George Sergiu Niculescu și Gabriel Andronache, alături de membri ai comitetului de reglementare, precum Sorin Bumb și Cornelia Sugler. Instituția funcționează printr-o rețea complexă de direcții și compartimente, fiecare cu propriul nivel de conducere.

În lipsa unor răspunsuri clare din partea ANRE, APCE a decis să formuleze o plângere administrativă în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Demersul urmărește identificarea exactă a beneficiarilor și justificarea sumelor alocate.

Reprezentanții asociației au explicat contextul în care au inițiat solicitările oficiale și motivele care au dus la escaladarea situației:

„Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) a studiat cu atenție ORD ANRE nr. 1/2026 cu text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 21 ianuarie 2026 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2026. Ne-a atras atenția în mod deosebit codul: 10.01.03 – Indemnizații de Conducere în cuantum de 2.374.000 lei. APCE a cerut prin doua adrese, bazat pe experiența anilor trecuți, să ne transmita câți beneficiari reali ai acestei indemnizații au fost în 2025 când au avut un buget mai generos de… 3.200.000 de lei, câte persoane vor beneficia în ANRE pentru 2026 și care este suma medie atribuită fiecăruia. Nu am primit niciun răspuns oficial de la ANRE Drept pentru care am formulat o cerere oficiala bazata pe L544 a transparentei publice sa aflam beneficiarii reali ai sumei de 2.374.000 de lei care se adaugă salariilor de 12-15.000 de euro lunare.

ANRE este plătita majoritar din banii noștri pe care-i dam pe utilități”.

Organizația subliniază că transparența este esențială în cazul unei instituții finanțate în mare parte din contribuțiile cetățenilor prin facturile de utilități. Lipsa detaliilor privind modul de distribuire a fondurilor poate afecta încrederea publică și ridică întrebări despre responsabilitatea administrativă.

