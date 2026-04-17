Sectorul energetic din România traversează o perioadă de transformări profunde, marcată de o presiune uriașă asupra infrastructurii de transport a electricității. În acest context, Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice, a luat o poziție fermă pentru a curăța piața de proiectele „pe hârtie” și pentru a prioritiza investițiile viabile.

Compania a înaintat către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un pachet de opt măsuri concrete menite să modifice Regulamentul de racordare, vizând atât disciplinarea investitorilor, cât și securizarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Aceste propuneri vin ca un răspuns direct la valul de cereri de racordare care depășesc capacitatea tehnică actuală a rețelei, multe dintre acestea fiind identificate ca având un caracter pur speculativ. Transelectrica urmărește crearea unui filtru riguros care să permită doar proiectelor mature și solide din punct de vedere financiar să avanseze spre implementare.

Cea mai importantă schimbare propusă vizează introducerea unei garanții financiare obligatorii încă din momentul depunerii cererii de alocare a capacității. Această garanție, calculată per megawatt (MW), are rolul de a descuraja entitățile care blochează capacități de rețea fără a avea intenția reală de a construi, sperând doar să vândă avizele ulterior.

Mai mult, Transelectrica propune limitarea strictă a modificărilor contractuale. Un contract de racordare va putea fi prelungit sau modificat de maximum două ori, și doar dacă investitorul demonstrează un progres tehnic și financiar real.

Pentru a obține un act adițional, beneficiarul trebuie să prezinte dovezi clare: plata a cel puțin 25% din valoarea echipamentelor sau finalizarea a minimum 10% din lucrările instalației de utilizare. Această măsură elimină incertitudinea și permite operatorului să identifice din timp proiectele care bat pasul pe loc.

Un alt punct nevralgic abordat este regimul de proprietate. Transelectrica solicită ca terenurile pe care se realizează lucrările de întărire specifice să fie deținute în proprietate deplină, nu doar în superficie, încă de la semnarea contractului.

Această rigoare juridică este esențială pentru a facilita transferul rapid al acestor active în patrimoniul Operatorului de Rețea, evitând blocajele birocratice ulterioare.

În ceea ce privește calendarul administrativ, investitorii vor fi obligați să obțină autorizația de înființare în termen de 12 luni de la semnarea contractului și 18 luni de la emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR).

Nerespectarea termenelor limită va duce la clasarea automată a proiectelor, eliberând astfel capacitatea de rețea pentru alți investitori serioși.

Pachetul de măsuri include și prevederi tehnice și economice menite să eficientizeze procesul de racordare:

Eliminarea tarifului de indici: Transelectrica argumentează că acest tarif nu reflectă costurile reale și nu aduce beneficii directe utilizatorilor, propunând eliminarea sa pentru a simplifica structura de costuri a investițiilor.

Reevaluarea întăririlor de rețea: Lucrările de întărire vor fi analizate din nou chiar înainte de punerea în funcțiune, pentru a asigura o integrare optimă în funcție de necesitățile de moment ale SEN.

Investiții din fonduri proprii: Regulamentul va clarifica condițiile în care un investitor poate decide să finanțeze singur lucrările de întărire deja planificate de Transelectrica, accelerând astfel procesul de conectare.

Reprezentanții Transelectrica subliniază că aceste propuneri sunt fundamentate pe experiența directă din teren și pe necesitatea de a proteja stabilitatea sistemului.

Actualizarea cadrului de reglementare este prioritară pentru asigurarea unei aplicări unitare și nediscriminatorii a regulilor de racordare, au transmis oficialii companiei.

Prin implementarea acestor 8 măsuri, România poate face trecerea de la un sistem de racordare „primul venit, primul servit” la unul bazat pe performanță și maturitate. Această reformă este vitală nu doar pentru atingerea țintelor de energie regenerabilă, ci mai ales pentru menținerea siguranței și continuității în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor din țară.