Obligatoriu pentru pensionarii din România. Casa Județeană de Pensii Sălaj informează beneficiarii sistemului public de pensii cu privire la obligația legală de actualizare a datelor personale în cazul schimbării domiciliului sau reședinței. Măsura este reglementată de Legea nr. 360/2023 și are rolul de a asigura corectitudinea evidențelor și continuitatea plăților aferente drepturilor de pensie.

Conform cadrului legal în vigoare, pensionarii trebuie să comunice orice modificare a adresei de domiciliu sau reședință în termen de maximum 15 zile de la data schimbării.

Nerespectarea acestui termen poate duce la întârzieri în corespondență sau dificultăți în procesarea drepturilor bănești.

Pentru actualizarea informațiilor în evidențele instituției, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente:

cerere tip pentru actualizarea datelor;

copie a actului de identitate cu noua adresă;

ultimul talon de pensie.

Aceste documente sunt necesare pentru verificarea și înregistrarea corectă a modificărilor în sistemul public de pensii.

Casa Județeană de Pensii Sălaj pune la dispoziția beneficiarilor două modalități principale de transmitere a documentelor:

depunere directă la sediul instituției;

transmitere electronică prin e-mail la adresa: public@cjpsalaj.ro.

Această flexibilitate urmărește facilitarea accesului pensionarilor la serviciile instituției și reducerea timpilor de procesare.

Actualizarea la timp a datelor personale este esențială pentru:

asigurarea plății corecte și neîntrerupte a pensiei;

evitarea problemelor administrative sau a întârzierilor;

menținerea unei comunicări eficiente între beneficiari și instituție;

actualizarea corectă a evidențelor oficiale ale sistemului public de pensii.

Casa Județeană de Pensii Sălaj își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională în vigoare, urmărind respectarea drepturilor beneficiarilor și buna funcționare a sistemului public de pensii.

Respectarea obligației de actualizare a datelor contribuie la transparență administrativă, acuratețe în evidențe și eficiență în procesarea drepturilor sociale.

Informarea poate fi consultată mai jos.

2026-04-22-notificarea-schimbarii-domiciliului-de-catre-pensionari