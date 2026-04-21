Primăria comunei Chiajna a anunțat că a făcut controale, împreună cu Poliția Locală Chiajna, la domiciliile declarate ale elevilor care urmează să fie înscriși în clasa 0.

Autoritățile au transmis că, în urma acestor verificări, au fost identificate mai multe situații în care copiii nu locuiesc în mod real la adresele din actele de identitate sau din vizele de reședință. În astfel de cazuri, se consideră că informațiile folosite pentru înscriere nu reflectă situația efectivă.

Aceste controale apar în contextul în care înscrierea în clasa pregătitoare se face, de regulă, în funcție de domiciliu sau reședință. Practic, fiecare unitate de învățământ are o zonă arondată, iar copiii care locuiesc în acea zonă au prioritate la înscriere.

Din acest motiv, adresa declarată devine un criteriu esențial în proces.

Autoritățile locale au anunțat că, în cazul elevilor pentru care s-a stabilit că nu locuiesc la adresele declarate, vor fi luate măsuri pentru corectarea situației. Mai exact, acești copii vor fi relocați către unitățile de învățământ corespunzătoare zonei în care trăiesc în realitate.

Primăria a precizat că aceste măsuri sunt luate în baza prevederilor legale în vigoare și urmăresc respectarea criteriilor de înscriere. Verificările vin și în contextul unor practici cunoscute din anii anteriori, când unele familii își stabileau formal reședința în apropierea unor școli pentru a obține un loc.

„Având în vedere neregulile constatate, autoritățile competente vor dispune măsurile necesare pentru corectarea situațiilor neconforme. Totodată, elevii pentru care s-a stabilit că nu au domiciliul real la adresele declarate vor fi relocați către unitățile de învățământ corespunzătoare zonei în care aceștia locuiesc efectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, mai transmit autoritățile locale.

În sistemul de învățământ, domiciliul sau reședința sunt elemente importante în repartizarea elevilor, iar autoritățile pot verifica aceste informații atunci când există suspiciuni. În cazul în care se constată neconcordanțe, instituțiile competente pot dispune măsuri pentru alinierea situației la realitate.

Autoritățile din Chiajna au transmis că vor continua aceste verificări și vor aplica măsurile necesare acolo unde sunt identificate situații neconforme.