Numărul germanilor de peste 65 de ani care continuă să muncească a crescut constant, arată datele citate de Yahoo News. În decurs de cinci ani, creșterea este de aproximativ 46%, ceea ce duce totalul la aproape 1,9 milioane de persoane.

Asta înseamnă că mai mult de unul din zece seniori rămâne activ profesional, o schimbare semnificativă față de situația de acum un deceniu, când astfel de cazuri erau mai rare.

Tendința nu se limitează la cei care abia au ieșit la pensie. Din ce în ce mai multe persoane trecute de 70 de ani continuă să lucreze, iar numărul acestora a crescut de la câteva mii la peste 25.000 în ultimii ani. Fenomenul este vizibil și în marile orașe, inclusiv în Berlin, unde ritmul de creștere este peste media națională.

Una dintre explicațiile principale ține de schimbările din sistemul de pensii. În Germania, vârsta de pensionare a fost crescută treptat începând cu anii 2010 și urmează să ajungă la 67 de ani. În practică, acest lucru înseamnă că mulți oameni rămân mai mult timp în activitate, uneori fără să beneficieze încă de pensia integrală.

În același timp, retragerea mai devreme din activitate poate duce la reducerea permanentă a pensiei. Pentru mulți seniori, acest aspect devine un motiv concret pentru a continua să lucreze, fie cu normă întreagă, fie în forme de angajare mai flexibile.

Schimbarea este vizibilă și la nivelul angajatorilor. În mai multe domenii, experiența acumulată de lucrătorii seniori este considerată un avantaj, iar acest lucru duce la o deschidere mai mare pentru angajarea sau păstrarea acestora în activitate.

Formele flexibile de muncă, mai ales în servicii, administrație sau activități ocazionale, permit combinarea unui loc de muncă cu pensia, ceea ce face ca această opțiune să fie mai accesibilă.

Datele arată că în 2020 lucrau aproximativ 1,28 milioane de persoane de peste 65 de ani, iar cinci ani mai târziu numărul a ajuns la aproape 1,9 milioane.

Creșterea se observă și în rândul celor foarte vârstnici, ceea ce indică faptul că fenomenul nu este unul temporar, ci o schimbare de durată în modul în care este privită pensionarea în Germania.