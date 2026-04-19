Românii din Germania care își doresc o pensie trebuie să știe că, în general, pentru a beneficia de sistemul de pensii german este necesar să locuiască în Germania. Asigurarea de pensii germană recomandă persoanelor cu venituri mai mici de aproximativ 924 de euro pe lună să verifice dacă au dreptul la garanția de bază, un sprijin destinat celor cu venituri reduse.

Această formă de sprijin vizează în special persoanele care nu au lucrat niciodată sau au lucrat foarte puțin, cum ar fi gospodinele. Totuși, în Germania există și măsuri de compensare, precum așa-numita „pensie pentru mame”, prin care perioadele dedicate creșterii copiilor pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Conform asigurării de pensii germane, securitatea de bază are rolul de a acoperi nevoile esențiale de trai, cheltuielile pentru locuință și încălzire, contribuțiile la asigurările de sănătate și de îngrijire, precum și contribuțiile la pensie. În anumite situații, poate include și nevoi suplimentare pentru anumite categorii de persoane sau ajutor în cazuri speciale.

Este important de înțeles că așa-numita pensie de bază nu reprezintă o pensie separată, ci un supliment la pensia legală. Denumirea oficială este „supliment de pensie de bază”, iar acesta se calculează individual, în funcție de situația fiecărei persoane, nefiind o sumă fixă. Suplimentul se poate acorda pentru pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate sau pensiile de urmaș.

Dreptul la acest supliment depinde de mai multe criterii legate de vechimea în muncă și nivelul pensiei. În termeni simpli, acesta poate fi acordat dacă pensia este mai mică de aproximativ 1.100 de euro după 45 de ani de contribuții sau sub 975 de euro după 40 de ani de contribuții. Există însă și condiții suplimentare, precum acumularea a cel puțin 33 de ani de perioade relevante în sistemul public de pensii.

În practică, majoritatea angajaților ajung să primească o pensie peste nivelul de bază de securitate. De exemplu, potrivit datelor pentru iulie 2024, un angajat care a lucrat 45 de ani cu normă întreagă la salariul minim de 12,41 euro pe oră ar putea ajunge la o pensie de aproximativ 1.129 de euro net, după contribuțiile sociale, dacă se aplică suplimentul de pensie de bază. Fără acest supliment, pensia ar fi de aproximativ 884 de euro, conform Confederației Sindicale DGB.

În cazul în care pensia rămâne insuficientă, pensionarii pot solicita și alte tipuri de subvenții, în funcție de situația lor financiară, pentru a-și asigura un nivel de trai minim.

Suplimentul de pensie de bază este acordat integral doar în anumite condiții de venit. Începând cu iulie 2022, acesta se plătește integral dacă venitul impozabil al unei persoane singure este mai mic de 1.317 euro pe lună, sumă care corespunde de 36,56 ori valorii actuale a pensiei. În cazul cuplurilor căsătorite, pragul de venit cumulat trebuie să fie sub 2.055 de euro.

Persoanele care au contribuit obligatoriu la un sistem de pensii timp de cel puțin 33 de ani au dreptul la diverse forme de sprijin, inclusiv indemnizații pentru securitate de bază și, în anumite cazuri, la ajutoare precum alocația pentru locuință. Aceste drepturi sunt menite să completeze veniturile insuficiente din pensie, atunci când acestea nu acoperă nevoile de trai.

La stabilirea drepturilor se iau în calcul nu doar perioadele din sistemul public de pensii, ci și alte forme de asigurare, cum ar fi pensiile pentru fermieri, pensiile funcționarilor publici sau contribuțiile la fondurile de pensii pentru profesiile liberale. Totuși, aceleași perioade nu pot fi luate în calcul de două ori.

În cazul pensiei de urmaș, inclusiv pensia de văduvie, suplimentele pot fi acordate dacă persoana decedată a îndeplinit condiția de cel puțin 33 de ani de contribuții obligatorii la sistemul de pensii.

În Germania, un pensionar obișnuit primește în medie aproximativ 1.154 de euro lunar. Această sumă reprezintă valoarea efectivă care ajunge în cont, după deducerea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate și îngrijire, și este nivelul plătit de Deutsche Rentenversicherung pentru majoritatea celor peste 22 de milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii.

În spațiul politic este însă frecvent invocată o valoare mai ridicată și mai optimistă, de 1.836 de euro brut, cunoscută sub denumirea de Eckrente sau „pensie standard”. Aceasta nu reprezintă o medie reală, ci un reper teoretic, calculat pentru un scenariu ideal în care o persoană lucrează timp de 45 de ani fără întreruperi și câștigă în fiecare an salariul mediu național. În realitate, foarte puține cariere se încadrează în acest model.

Diferențele din interiorul sistemului de pensii sunt semnificative. În medie, pensionarii bărbați primesc aproximativ 1.405 euro lunar, în timp ce femeile încasează în jur de 955 de euro, diferența fiind explicată în mare parte prin perioadele de muncă part-time și întreruperile de carieră acumulate de-a lungul vieții profesionale.

În același timp, datele Oficiului Federal de Statistică arată că aproximativ una din cinci persoane pensionate trăiește cu cel mult 1.400 de euro pe lună, ceea ce evidențiază nivelul relativ scăzut al veniturilor pentru o parte importantă a pensionarilor.

Deși pensiile au crescut nominal cu 3,74% începând din iulie 2025, puterea lor de cumpărare în raport cu salariul mediu național a scăzut constant în ultimele decenii. Dacă în anii ’90 pensia reprezenta aproximativ 55% din salariul mediu, în prezent a coborât la circa 48%. Acest raport este garantat prin lege până în 2031, însă doar ca prag minim de protecție, nu ca indicator al performanței sistemului.

Sistemul german de pensii funcționează pe principiul solidarității între generații, în care angajații activi finanțează pensiile celor retrași din muncă, urmând ca la rândul lor să fie susținuți de generațiile viitoare. Acest model, stabil timp de decenii, se confruntă însă cu presiuni demografice tot mai puternice.

Dacă în anii ’60 aproximativ șase contribuabili susțineau un pensionar, astăzi raportul a scăzut la aproximativ 2,1 la unu și continuă să se deterioreze. Potrivit prognozelor Institutului de Economie din Köln, până în 2030 acest raport ar putea coborî sub doi contribuabili pentru fiecare pensionar, iar până în 2050 ar putea ajunge la aproximativ 1,3.

Această evoluție este amplificată de retragerea masivă din activitate a generației baby-boom, născută între 1955 și 1965, care părăsește piața muncii în perioada 2025–2035. Fenomenul conduce simultan la creșterea numărului de pensionari și la reducerea bazei de contribuabili. În lipsa unor subvenții de la bugetul federal, contribuțiile sociale ar trebui să crească de la nivelul actual de 18,6% la aproximativ 24–25% din salariul brut. Guvernul de la Berlin anticipează deja o majorare la 19,1% începând cu 2028, iar specialiștii estimează că această tendință va continua.