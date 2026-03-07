În România, statul oferă un sprijin financiar familiilor sau persoanelor care suportă cheltuielile legate de înmormântare. Acest sprijin poartă numele de ajutor de deces și este acordat prin sistemul public de asigurări sociale. Pentru anul 2026, valoarea ajutorului rămâne la același nivel stabilit în anul anterior, conform legislației privind bugetul asigurărilor sociale.

Suma acordată depinde de statutul persoanei care a decedat. Astfel, autoritățile au stabilit două niveluri de plată:

8.447 lei – în cazul în care persoana decedată era asigurată în sistemul public sau pensionar;

4.224 lei – dacă persoana decedată era membru de familie al unui asigurat sau al unui pensionar.

Aceste sume sunt destinate să acopere, cel puțin parțial, cheltuielile generate de organizarea înmormântării.

Ajutorul nu se acordă automat familiei, ci unei singure persoane care demonstrează că a suportat costurile funerare. Solicitantul poate fi:

soțul sau soția persoanei decedate;

unul dintre copii;

unul dintre părinți;

tutorele sau curatorul legal;

orice altă persoană care poate prezenta documente care dovedesc că a plătit cheltuielile de înmormântare.

Important este ca persoana care depune cererea să prezinte documente justificative, precum facturi sau chitanțe pe numele său.

Legislația stabilește două termene importante pentru acest tip de sprijin financiar:

Cererea poate fi depusă în termen de până la 3 ani de la data decesului.

Plata ajutorului se face, de regulă, în maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet la casa teritorială de pensii.

Pentru a primi ajutorul de deces, solicitantul trebuie să depună un dosar la casa teritorială de pensii. Dosarul trebuie să includă mai multe documente esențiale:

cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces;

certificatul de deces (original și copie);

actul de identitate al solicitantului;

documente de stare civilă care dovedesc relația de rudenie, dacă este cazul;

facturi sau chitanțe care arată că solicitantul a suportat cheltuielile;

adeverință de salariat sau cuponul de pensie al persoanei decedate.

Depunerea documentelor complete este importantă pentru ca dosarul să fie procesat fără întârzieri.

Sistemul de sprijin financiar acordat în Germania în cazul unui deces funcționează diferit față de cel din România. Statul german nu mai oferă un ajutor universal pentru înmormântare tuturor cetățenilor prin sistemul public de sănătate. Acest tip de prestație, cunoscut sub numele de Sterbegeld, a fost eliminat din sistemul public încă din anul 2004.

În prezent, sprijinul financiar există doar în anumite situații sau prin mecanisme alternative, cum ar fi ajutorul social pentru înmormântare, asigurări speciale sau prestații pentru urmași.

În Germania, persoanele care sunt obligate legal să organizeze înmormântarea pot solicita sprijin financiar dacă nu au posibilitatea de a acoperi cheltuielile. În astfel de cazuri, costurile pot fi suportate de Biroul de Asistență Socială (Sozialamt), printr-o procedură cunoscută drept Sozialbestattung.

Acest sprijin este acordat doar după verificarea situației financiare a solicitantului și se adresează persoanelor cu venituri și economii reduse.

Autoritățile pot acoperi cheltuielile pentru o înmormântare simplă, dar decentă, care poate include:

sicriul;

transportul persoanei decedate;

taxele de cimitir;

costurile de incinerare sau înhumare.

Sumele aprobate diferă de la o regiune la alta. De exemplu, în orașe mari precum München, costurile recunoscute pot ajunge aproximativ la 3.600 de euro pentru o înmormântare clasică și în jur de 3.000 de euro pentru incinerare.

Deși nu există o prestație universală, anumite categorii de persoane pot beneficia în continuare de ajutor financiar în cazul decesului.

Printre acestea se numără:

Decesele provocate de accidente de muncă sau boli profesionale – în aceste situații, asigurarea statutară pentru accidente de muncă poate acorda un ajutor financiar familiei.

Funcționarii publici (Beamte) – aceștia beneficiază de reguli speciale care includ în anumite cazuri plata unui ajutor de deces.

În plus, mulți locuitori ai Germaniei aleg să încheie asigurări private de deces (Sterbegeldversicherung). Aceste polițe sunt destinate acoperirii cheltuielilor funerare și pot avea prime relativ reduse, uneori începând de la aproximativ 10 euro pe lună.

În locul unui ajutor fix pentru înmormântare, sistemul german de pensii oferă sprijin financiar soțului supraviețuitor prin intermediul pensiei de urmaș (Witwen- sau Witwerrente).

Imediat după deces, soțul sau soția poate primi o plată specială denumită „Sterbevierteljahr”. Aceasta presupune acordarea pensiei integrale a persoanei decedate timp de trei luni, pentru a ajuta familia să se adapteze situației financiare după pierdere.

În cazul în care un cetățean român era asigurat în sistemul public din România, dar decesul a avut loc în Germania, familia poate solicita ajutorul de deces din România.

Conform regulilor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, acest drept poate fi obținut prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice, chiar dacă decesul a avut loc într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

În Franța, conceptul de ajutor de deces (Capital décès) funcționează diferit față de cel din România. Spre deosebire de sistemul românesc, unde ajutorul decesului este universal pentru asigurați și pensionari, în Franța acesta este acordat doar urmașilor persoanelor care lucrau sau primeau anumite prestații sociale înainte de deces.

Capitalul de deces se plătește urmașilor, care pot fi soțul/soția, copiii sau părinții, dacă persoana decedată se afla, cu mai puțin de trei luni înainte de deces, într-una dintre situațiile următoare:

salariat activ;

șomer indemnizat;

pensionar de invaliditate;

beneficiar al unei rente pentru accident de muncă.

Pentru anul 2026, valoarea capitalului de deces este 3.977 €, aceeași stabilită de la 1 aprilie 2025. Cererea trebuie depusă în termen de 2 ani de la data decesului, însă soțul sau partenerul de PACS beneficiază de prioritate și poate solicita plata în termen de o lună.

Dacă persoana decedată era pensionară de mai mult de 3 luni, CPAM nu mai acordă capitalul de deces, dar familia poate accesa alte forme de sprijin:

Rambursarea din contul bancar – familia poate retrage până la 5.000 € din contul decedatului pentru a achita costurile firmei de pompe funebre;

CARSAT – casele de pensii regionale pot rambursa cheltuielile funerare în limita sumei ultimei pensii, de obicei între 550 € și 800 €.

Există și alte prestații specifice care pot fi accesate de familie:

Alocația de văduvie (Allocation veuvage) – pentru soțul supraviețuitor sub 55 de ani cu venituri reduse, cuantumul în 2026 fiind de aproximativ 713,17 € pe lună;

Ajutor excepțional CAF (Caisse d’Allocations Familiales) – între 500 € și 1.000 €, acordat familiilor cu resurse foarte modeste sau în cazul decesului unui copil;

Accidente de muncă – CPAM poate acoperi cheltuielile funerare în limita 2.003 € dacă decesul a fost cauzat de un accident de muncă.

Dacă persoana decedată era cetățean român și lucra legal în Franța, dosarul pentru capitalul de deces trebuie depus la CPAM locală.

În schimb, dacă persoana era asigurată în România, chiar dacă decesul a avut loc în Franța, familia poate solicita ajutorul de deces din România.

Sistemul spaniol de protecție socială pentru deces oferă sprijin financiar limitat, fiind conceput mai degrabă ca o indemnizație simbolică pentru cheltuielile imediate de înmormântare, și nu ca o acoperire completă a costurilor. În 2026, ajutorul de deces și prestațiile pentru urmași continuă să fie mici în comparație cu alte state europene.

Aceasta este o plată unică destinată persoanei care a suportat cheltuielile funerare.

Valoare: 46,50 € – o sumă istorică care nu s-a modificat de mulți ani și care nu acoperă costurile reale ale unui funeraliu (care în Spania variază între 3.500 € și 6.000 €).

Cine poate solicita: soțul supraviețuitor, partenerul de fapt (pareja de hecho), copiii sau alte rude care au locuit cu decedatul și au achitat facturile funerare.

Termen de solicitare: cererea trebuie depusă în termen de 5 ani de la data decesului.

Datorită valorii reduse a ajutorului decesului, autoritățile spaniole se concentrează pe pensii lunare pentru supraviețuitori:

Pensión de viudedad (pensia de văduvie): în 2026, pensiile minime au fost revalorizate cu aproximativ 11,4% în anumite cazuri, calculul fiind de regulă între 52% și 70% din baza de calcul a decedatului.

Pensión de orfandad (pensia de orfan): acordată copiilor sub 21 de ani (sau până la 25 de ani dacă nu lucrează).

Subsidio en favor de familiares (ajutor pentru familie): destinat rudelor care depindeau economic de persoana decedată.

Începând cu 2026, Spania permite copiilor necăsătoriți, peste 45 de ani, care au locuit cu părinții și i-au îngrijit, să acceseze o pensia în favoarea familiei, facilitând astfel sprijinul financiar după decesul acestora.

În Austria, sistemul public nu mai oferă un ajutor de deces universal (Sterbegeld) de mulți ani, acesta fiind eliminat încă din anii ’90. Sprijinul financiar disponibil în prezent este limitat și se acordă doar în situații excepționale, în funcție de resursele financiare ale familiei sau de circumstanțele decesului.

Un astfel de ajutor, numit Bestattungskostenzuschuss, poate fi acordat de primării sau de serviciile sociale (Sozialamt) atunci când rudele nu dispun de mijloace suficiente pentru a plăti înmormântarea. Pentru a beneficia de acest sprijin, trebuie demonstrat că masa succesorală este insuficientă și că rudele cu obligație legală de întreținere au venituri sub pragul de sărăcie. Suma oferită acoperă însă doar o înmormântare de bază, fără elemente opționale sau servicii suplimentare.

În cazul în care decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, asigurarea statutară de accidente (AUVA) poate plăti un ajutor de deces. Aceasta reprezintă, de regulă, 1/15 din baza anuală de calcul, dar nu mai puțin de un prag minim stabilit anual, între 1.000 și 2.000 €, suma fiind destinată persoanei care a suportat efectiv costurile înmormântării.

Pentru soțul sau soția supraviețuitoare, statul oferă posibilitatea de a primi o pensia de urmaș (Witwen- sau Witwerpension). Aceasta poate varia între 0% și 60% din pensia sau dreptul la pensie al persoanei decedate, în funcție de veniturile proprii ale supraviețuitorului. În anumite sisteme profesionale sau prin contracte colective, se poate acorda și o indemnizație de deces echivalentă cu 1-3 salarii sau pensii brute ale persoanei decedate, oferind astfel un sprijin suplimentar pe termen scurt.

În plus, cheltuielile de înmormântare pot fi deductibile fiscal până la o limită rezonabilă, adesea în jur de 10.300 €, ceea ce reduce povara fiscală asupra moștenirii. Angajații au de asemenea dreptul la 1-3 zile lucrătoare libere plătite pentru decesul soțului, soției sau al unei rude apropiate, pentru a putea participa la înmormântare și a rezolva formalitățile necesare.

În Ungaria, sistemul de protecție socială în cazul decesului este descentralizat, ceea ce înseamnă că nu există un ajutor de deces fix plătit automat la nivel național, cum se întâmplă în România. Sprijinul financiar depinde în mare măsură de deciziile autorităților locale, iar sumele acordate variază semnificativ de la o localitate la alta.

Principala formă de sprijin pentru familiile cu venituri mici este ajutorul de înmormântare municipal (Települési támogatás – temetési segély). Acesta este acordat de primării și se adresează persoanelor care pot demonstra că au suportat cheltuielile funerare și ale căror venituri pe membru de familie se situează sub pragul stabilit local. În orașe mai mari sau în Budapesta, sumele acordate pot fi mai consistente, în timp ce în localitățile mici ajutorul poate avea valoare simbolică, de regulă cel puțin 10% din costul unei înmormântări de bază.

Pe lângă sprijinul local, statul ungar oferă și prestații de urmaș, sub formă de pensii de supraviețuire. Soțul supraviețuitor poate beneficia de pensia de văduvie (Ideiglenes özvegyi nyugdíj) timp de un an sau mai mult în cazuri speciale, de exemplu dacă există copii în întreținere, valoarea acesteia fiind în general 60% din pensia sau venitul decedatului. De asemenea, copiii pot primi pensia de orfan (Árvaellátás) până la vârsta de 16 ani, sau până la 25 de ani dacă sunt studenți, sumele minime fiind indexate anual și situându-se în jur de 50.000 – 60.000 HUF pe lună în 2026.

Costurile funerare în Ungaria au crescut în 2026 din cauza inflației. Astfel, o incinerare simplă poate costa aproximativ 400.000 HUF (aproximativ 5.000 lei), în timp ce o înhumare clasică în Budapesta sau în zonele limitrofe poate depăși 1.000.000 HUF (aproximativ 12.500 lei).

Pentru românii care locuiesc în Ungaria, cererea pentru temetési segély trebuie depusă la primăria localității unde a avut loc decesul sau unde aveți domiciliul, în termen de maximum 60 de zile.