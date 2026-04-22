Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că legea salarizării unice va fi finalizată și va intra în dezbatere publică la începutul săptămânii viitoare, indiferent de ce se va întâmpla în zilele următoare.

După întâlnirea cu sindicatele, el a explicat că s-a discutat despre această lege și despre faptul că este nevoie de un dialog real între toate părțile implicate. El a subliniat că sindicatele și ministerele trebuie să lucreze împreună în mod constant. Ministrul Muncii a precizat că proiectul va fi gata și disponibil pentru dezbatere publică de la începutul săptămânii viitoare, împreună cu toți actorii interesați din acest domeniu. El a afirmat că toate angajamentele României din PNRR și cele internaționale rămân valabile, inclusiv cele asumate în relația cu Comisia Europeană.

Manole a explicat că legea a fost pregătită într-un grup de lucru în care au participat și Ministerul Finanțelor și Cancelaria Prim-ministrului, deci nu este doar un proiect al Ministerului Muncii. El a spus că proiectul are deja analiză de impact bugetar și a fost discutat anterior cu sindicatele și ministerele, încă din 2023. El a transmis că proiectul poate continua indiferent de schimbările politice dintr-o instituție sau alta, deoarece are deja o bază solidă și mai multe argumente obiective.

„Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile. Legea salarizării va fi gata, va fi disponibilă pentru dezbateri publice de la începutul săptămânii viitoare cu toţi actorii sociali şi instituţionali care au interes în domeniul acesta. Legea asalarizării este făcută într-un grup de lucru în care au participat întotdeauna Ministerul de Finanţe şi Cancelaria Premierului, astfel încât nu se va putea spune niciodată că este un proiect de act normativ străin de alte părţi ale Guvernului decât Ministerul Muncii. În al doilea rând, indiferent ce se va întâmpla peste 5 minute sau peste o zi sau peste două, acest act normativ este pregătit, are inclusiv impactul financiar, impactul bugetar de la Ministerul de Finanţe, vine pe bazele unui proiect negociat anterior cu sindicatele şi cu ministerele, încă din 2023, aşadar există foarte multe ingrediente obiective, există foarte multe argumente pentru care acest proiect poate să continue, indiferent de conjunctura politică punctuală dintr-o instituţie sau alta", a arătat Manole.

Cu o zi în urmă, Manole a explicat că noua lege a salarizării urmărește, în principal, echilibrarea sistemului, însă procesul este unul complicat și influențat de discuții și tensiuni politice în Guvern. Ministrul Muncii a precizat, marți, 21 aprilie, că una dintre principalele modificări va fi legată de sporuri, care vor fi reduse în mod diferit, în funcție de domeniul de activitate. Această ajustare va ține cont de specificul fiecărui sector.

El a dat ca exemplu diferența dintre domeniul sănătății, unde anumite activități precum gărzile din secțiile de terapie intensivă justifică venituri suplimentare, și administrația publică centrală, unde condițiile de muncă sunt altele. Cu toate acestea, ministrul Muncii a subliniat că reforma nu va duce la scăderea salariilor nete ale angajaților.

Manole a explicat că se va introduce o regulă similară cu cea din sistemul de pensii. Dacă un salariu actual este mai mare decât nivelul prevăzut în noile grile, acesta nu va fi redus, ci va rămâne înghețat până când grila salarială ajunge din urmă acel nivel.