Vești bune de la Cristian Pistol: constructorul român UMB se află într-o cursă contracronometru pe tronsonul dintre Focșani și Adjud, cu obiectivul de a deschide circulația pe încă aproximativ 50 de kilometri din Autostrada Moldovei până la sfârșitul anului. Lucrările se desfășoară într-un ritm intens, constructorul profitând de fiecare fereastră de vreme favorabilă pentru a finaliza intervențiile rămase și pentru a se încadra în calendarul asumat.

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a transmis că așteaptă rezultatele testelor de calitate efectuate pe acest lot, iar în cazul în care acestea vor confirma respectarea standardelor, recepția lucrărilor ar putea fi programată în perioada 23–24 decembrie.

Potrivit șefului CNAIR, dacă toate condițiile de siguranță și calitate vor fi îndeplinite, românii ar urma să beneficieze de un nou segment important de infrastructură chiar înainte de sărbători.

Odată cu deschiderea acestui tronson, rețeaua Autostrăzii Moldovei va ajunge la aproximativ 250 de kilometri dați în circulație continuu, ceea ce va permite deplasarea neîntreruptă de la București până la Adjud.

Cristian Pistol a explicat că eforturile constante din 2025, atât din partea antreprenorilor, cât și a specialiștilor CNAIR, au dus la adăugarea a 146 de kilometri de drumuri de mare viteză la infrastructura României în cursul acestui an.

Șeful CNAIR a mai arătat că obiectivul major pentru anul viitor rămâne finalizarea completă a Autostrăzii A7, pe tronsonul dintre Ploiești și Pașcani. În opinia sa, Moldova are o nevoie acută de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă și sigură reprezintă cheia pentru deblocarea potențialului economic al regiunii.

„UMB forțează finalul de an: încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion! Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului. Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23-24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători. Odată cu acest lot, adăugăm încă 50 de km Autostrăzii Moldovei. Asta înseamnă că, de la finalul acestui an, se va circula continuu pe aproximativ 250 km, direct de la București până la Adjud! Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor căt și ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la rețeaua de drumuri de mare viteză a României. Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploiești la Pașcani. Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă și sigură este cheia care va debloca potențialul economic al regiunii. Mulțumim celor care sunt acum pe șantier, în condiții grele de muncă, pentru ca românii să se poată deplasa în cele mai bune condiții!”, a scris pe Facebook Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Veștile pozitive din zona infrastructurii nu se opresc la Autostrada Moldovei. Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a oferit detalii despre mai multe proiecte comune derulate de autoritățile de la București și Kiev.

El a precizat că noul pod rutier peste râul Tisa, în zona orașului Sighetu Marmației, este aproape de finalizare și va fi însoțit de un nou punct de control la frontiera româno-ucraineană.

Ambasadorul a explicat că acest proiect va avea un impact major asupra cooperării economice dintre regiunile situate de o parte și de alta a Tisei, facilitând schimburile comerciale și dezvoltarea altor inițiative de infrastructură. De asemenea, el a amintit că, în octombrie 2025, a fost lansată o conexiune feroviară directă între Kiev și București, care permite călătoria fără transferuri între cele două capitale.

Printre proiectele aflate în plan se numără și construcția unei autostrăzi până la granița cu Ucraina, precum și inițiative comune care vizează aprofundarea cooperării economice pe Dunăre. Ihor Prokopchuk a subliniat, totodată, rolul important pe care România îl poate juca în procesul de reconstrucție a Ucrainei după încheierea războiului.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat că podul peste Tisa a trecut recent prin probele de greutate, efectuate în mai multe zone ale construcției aflate într-un stadiu avansat.

Podul are o lungime totală de 240 de metri, dintre care 70 de metri pe partea românească, 100 de metri în zona centrală și alți 70 de metri pe partea ucraineană. Împreună cu infrastructura aferentă punctului de trecere a frontierei, proiectul depășește un kilometru, subliniind importanța sa strategică.

Autoritățile române au arătat că noul pod va reprezenta un obiectiv esențial pentru cei aproximativ 32.000 de etnici români care trăiesc în regiunea Transcarpatia.

În prezent, traficul rutier dintre județul Maramureș și Ucraina se desfășoară pe un pod vechi din lemn și metal, cu un singur sens de circulație, construit în urmă cu mai bine de două decenii.

Creșterea traficului, accelerată de războiul din Ucraina, a evidențiat necesitatea unei infrastructuri moderne, capabile să răspundă nevoilor actuale de mobilitate și securitate.