Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că tronsonul Focșani – Adjud Nord al Autostrăzii Moldovei a intrat în faza finală a lucrărilor, fiind pregătit pentru deschiderea circulației. Această secțiune face legătura cu tronsonul Buzău – Focșani, inaugurat anul trecut, și va facilita traficul de tranzit prin scoaterea vehiculelor din municipiul Adjud.

Odată finalizat, șoferii vor putea circula fără oprire pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe o distanță de aproximativ 196 km, iar legătura rutieră directă între București și Adjud va ajunge la aproape 240 km.

Pe șantier se desfășoară ultimele lucrări esențiale pentru siguranța și funcționalitatea autostrăzii: asfaltarea pasajelor rămase, montarea rosturilor de dilatație, instalarea parapetelor mediane și marginale, semnalizare verticală și orizontală, completarea panourilor fonoabsorbante, lucrări și teste la sistemul ITS și la iluminat.

„În șantier se mai desfășoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate), montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje, montarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor, a nodurilor rutiere și în zonele de acces în șantier, realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare, alte lucrări necesare pentru siguranța circulației, finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante, lucrări și teste la sistemul ITS, lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia”, a scris Ionel Scrioșteanu.

Scrioșteanu a precizat că anumite lucrări vor continua și după deschiderea traficului, printre care sistemele de scurgere a apelor, profilarea drumurilor de întreținere, amenajarea lizierelor și plantarea arborilor, precum și realizarea parcărilor și spațiilor de servicii.

Pe șantier activează aproape 3.000 de muncitori, aproape 600 de șoferi pe autobasculante și 365 de utilaje, iar mobilizarea echipelor a permis depășirea dificultăților provocate de condițiile meteo nefavorabile.