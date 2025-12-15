Ministrul Energiei a transmis că problema costurilor ridicate la energie din România a ajuns pe agenda europeană, iar primele rezultate concrete au fost deja obținute prin aprobarea unui nou pachet de finanțare destinat rețelelor energetice.

„Problema preţurilor uriaşe la energia din România a ajuns pe masa Consiliului Uniunii Europene! Din primele zile de mandat am dus problema preţurilor în Comisia Europeană şi acum avem finanţare pentru una dintre soluţiile la reducerea preţului. Noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei subliniază că una dintre cele mai importante investiții incluse în pachet este interconectarea energetică dintre Austria și Ungaria, proiect care va facilita integrarea României în piața europeană de energie.

„Astăzi, Consiliul Energiei, care reuneşte toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiţie strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea preţurilor în regiunea noastră”, afirmă ministrul.

Potrivit acestuia, demersurile au fost inițiate încă de la începutul mandatului, printr-o abordare directă asupra cauzelor care mențin prețurile ridicate la energie în Europa Centrală și de Est.

„Fără ocolişuri, fără explicaţii sterile — cu obiectivul clar de a obţine rezultate. Am acţionat la toate nivelurile politice şi diplomatice pentru a identifica soluţii reale, aplicabile, care să conteze cu adevărat pentru România şi pentru întreaga regiune”, a mai spus Ivan.

Ministrul Energiei amintește că strategia României a fost prezentată la București comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, care a susținut necesitatea investițiilor în infrastructura de interconectare.

Ulterior, proiectul a primit sprijin și din partea partenerilor regionali.

„Ulterior, am obţinut sprijinul ministrului ungar Péter Szijjártó şi al omologului austriac, Wolfgang Hattmannsdorfer, pentru demararea unui proiect esenţial care completează infrastructura energetică dintre Austria şi Ungaria — un pas decisiv pentru integrarea reală a României în piaţa europeană de energie”, a precizat Bogdan Ivan.

Ministrul afirmă că validarea proiectului la nivelul Consiliului UE este rezultatul unei colaborări intense cu parteneri europeni.

„Acest rezultat pentru România este rodul unei munci intense, în echipă, alături de colegi din ţară şi din întreaga Europă. Vocea României începe să se audă tot mai puternic la nivel mondial! În interesul României şi al românilor!”, a conchis ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai anunțat că a prezentat rezultatele negocierilor recente în cadrul forumului Rebuilding Ukraine, organizat de New Strategy Center, unde a discutat cu parteneri europeni despre accelerarea proiectelor energetice regionale.

„România se va conecta cu adevărat la piaţa europeană de energie. Am discutat, împreună cu partenerii austrieci şi ungari, una dintre problemele istorice din regiune. Interconectarea Austria–Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută”, a scris ministrul pe Facebook.

El a adăugat că proiectul reprezintă „o schimbare de paradigmă”, care va mobiliza fonduri europene estimate la 30 de miliarde de euro.