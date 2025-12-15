Electrocentrale Craiova furnizează agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire al municipiului Craiova, capitala Olteniei, precum și abur tehnologic necesar platformei industriale Ford Otosan. Luni, 15 decembrie, Tribunalul Dolj a decis deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva companiei, conform Legii nr. 85/2014 privind prevenirea insolvenței și insolvența.

Instanța a dispus ca solicitările depuse de creditori precum Socend Ind SA, Energomontaj SA, Complexul Energetic Oltenia SA, Neoconsult Valuation SRL și Minprest Serv SA să fie înregistrate drept declarații de creanță și analizate în cadrul procedurii. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat un consorțiu format din Infinexa Restructuring Filiala București SPRL și Casa de Insolvență GMC SPRL din Craiova. Temporar, instanța a stabilit o remunerație de 2.000 de lei pe lună pentru administratorul judiciar care va gestiona procedura.

Vezi decizia instanței aici.

Potrivit informațiilor din presă, insolvența companiei a fost provocată în principal de o sancțiune aplicată de Garda de Mediu, ca urmare a neachiziționării a peste 900.000 de certificate de emisii de CO₂. Aceste certificate sunt impuse de legislația europeană pentru producătorii de energie pe bază de combustibili fosili, iar costurile aferente pot fi foarte ridicate. Neplata acestora a generat datorii semnificative, afectând grav situația financiară a Electrocentrale Craiova.

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a comentat situația într-o postare pe Facebook, precizând că dificultățile cu care se confruntă Electrocentrale Craiova nu sunt un caz izolat, ci reflectă probleme similare întâlnite la alți producători de energie din România.

„Electrocentrale Craiova și-a cerut insolvența din cauza unor datorii create în urma obligației de a plăti certificatele de CO₂, bani care ar fi trebuit să ajungă la Ministerul Mediului din Guvernul României, adică statului român. Mai pe românește, statul român e dator la statul român”, a transmis edilul.

Viceprimarul Dan Păloiu a descris intrarea în insolvență a Electrocentrale Craiova drept „o gură de oxigen” pentru companie, subliniind că procedura permite continuarea activității fără blocarea conturilor bancare și nu va afecta furnizarea apei calde și a căldurii către populație. El a respins zvonurile apărute online potrivit cărora orașul ar putea rămâne fără utilități, precizând că acestea provin din confuzii între Electrocentrale Craiova SA și Termo Urban SRL, societatea responsabilă cu distribuția agentului termic.

„Craiovenii s-au prins și nu mai intră în jocul lor. Sunt însă comentarii făcute de oameni care confundă producătorul de agent termic cu operatorul de distribuție”, a precizat viceprimarul.

În următoarea perioadă, administratorul judiciar va evalua situația financiară a companiei, va centraliza creanțele și va propune măsuri pentru reorganizare sau, dacă este necesar, valorificarea activelor. Până la finalizarea procedurii, Electrocentrale Craiova își poate desfășura activitatea sub supravegherea administratorului judiciar, conform cadrului stabilit de instanță.