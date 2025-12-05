Premierul Ilie Bolojan a explicat că reforma nu este dictată doar de obligațiile asumate prin fondurile europene și jaloanele din PNRR. Există, potrivit acestuia, un interes direct ca marile companii de stat să fie administrate mai eficient, să devină competitive și să nu mai depindă constant de subvenții de la buget.

Memorandumul adoptat clarifică rolurile instituțiilor implicate, astfel încât deciziile privind viitorul fiecărei companii să fie luate pe baze clare și asumate. Obiectivul este ca aceste societăți să ofere servicii mai bune și să funcționeze după criterii de performanță predictibile.

„Al treilea element pe care se cuvine să îl punctez este legat de Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o analiză în săptămânile trecute”, a spus el într-o conferință de presă.

Guvernul ia în calcul mai multe variante pentru firmele aflate în portofoliul statului. Unele companii ar urma să fie listate suplimentar la bursă. Altele vor continua activitatea, dar vor trece prin reforme interne pentru a-și crește eficiența.

Există și societăți pentru care se analizează reorganizarea prin fuziune sau divizare. În anumite cazuri, se are în vedere transformarea juridică sau chiar lichidarea, acolo unde activitatea nu mai poate fi justificată economic.

„Avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate și prin memorandumul care a fost aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să vină să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari. De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformate sau care vor fi lichidate. Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet”, a declarat Bolojan.

În acest prim pachet sunt incluse 17 companii transmise de ministere. Premierul a indicat că acestea provin în special din domeniile transporturilor și energiei. Printre numele menționate se află Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București și Complexul Energetic Valea Jiului.

Lista completă urmează să fie comunicată oficial după ședința de Guvern. Pentru fiecare companie vor exista responsabili desemnați la nivelul ministerelor și al autorităților tutelare.

„V-aș spune doar câteva nume, pentru că lista vi se va comunica imediat după ședință. Este vorba din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie. Compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR Sa, societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului și așa mai departe, Iar luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabili pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară”, a spus premierul.

Lista celor 17 companii:

Societatea Electrocentrale Grup SA Societatea Electrocentrale Bucureşti SA Societatea OIL Terminal SA Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR – SA) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă” CFR Marfă S.A” ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvenţă Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R SA Societatea Telecomunicaţii CFR S.A Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători S.A” Societatea de Reparaţii Locomotive C.F.R-S.C.R.L Braşov -filială a CFR Călători Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex „S.A Compania „TAROM”

Guvernul precizează că Societatea PETROTRANS SA este în faliment şi a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situaţiei patrimoniale.

Ilie Bolojan a subliniat că una dintre problemele majore întâlnite anul acesta a fost întârzierea aprobării bugetelor companiilor de stat, unele fiind adoptate abia în a doua parte a anului. Guvernul își propune ca, începând de anul viitor, bugetele acestor societăți să fie aprobate imediat după bugetul de stat.

În acest sens, se va colabora cu agenția care monitorizează performanța companiilor de stat, astfel încât în primul trimestru să existe ținte clare și un calendar ferm de măsuri. Scopul declarat este îmbunătățirea performanței și eliminarea ambiguităților în administrarea societăților aflate în subordinea statului.