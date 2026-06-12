Ilie Bolojan avertizează: România poate pierde până la 6 miliarde de euro. Nouă reforme trebuie adoptate urgent

România se află într-un moment decisiv în ceea ce privește accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că țara noastră trebuie să adopte rapid nouă reforme esențiale pentru a evita pierderea unor sume importante de bani europeni. Potrivit acestuia, miza financiară se ridică la aproximativ 5-6 miliarde de euro.

În timp ce scena politică este dominată de negocierile pentru formarea unui nou guvern, Executivul interimar continuă discuțiile cu instituțiile europene privind implementarea reformelor asumate prin PNRR.

Invitat la Radio România Actualități, Ilie Bolojan a atras atenția că una dintre cele mai urgente probleme este adoptarea unor proiecte legislative fără de care România riscă să piardă fonduri europene importante.

„Sunt nouă proiecte de lege care sunt jaloane de bază, sunt reforme de bază”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, două dintre proiectele necesare se află deja în Parlament, iar alte șapte urmează să fie transmise legislativului în perioada următoare.

Termenul este unul extrem de strâns, iar toate reformele trebuie aprobate până la sfârșitul lunii august pentru ca România să poată continua procesul de accesare a fondurilor europene.

Premierul interimar a explicat că fiecare reformă este asociată unor tranșe importante de finanțare europeană, iar întârzierea adoptării lor poate avea consecințe semnificative pentru economia românească.

„Undeva în jur de 5-6 miliarde de euro este această sumă totală și asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii”, a afirmat Ilie Bolojan.

Sumele respective sunt destinate finanțării unor investiții majore în infrastructură, energie, digitalizare, administrație și alte domenii considerate prioritare pentru dezvoltarea României.

În contextul deficitului bugetar și al nevoii de investiții publice, pierderea unor astfel de fonduri ar reprezenta o lovitură importantă pentru economia națională.

Deși guvernul funcționează în regim interimar, Bolojan susține că activitatea privind PNRR continuă la cel mai înalt nivel.

Potrivit acestuia, miniștrii, secretarii de stat și experții implicați în gestionarea programului poartă negocieri permanente cu oficialii europeni pentru forma finală a unor reforme și proiecte.

„Acest guvern, secretarii de stat, miniștrii, directorii, negociază cu Comisia Europeană forma finală a programului PNRR pentru România, în care mizele sunt de miliarde de euro”, a declarat premierul interimar.

El a precizat că în joc se află nu doar fonduri europene, ci și finalizarea unor investiții importante care depind de respectarea jaloanelor asumate de statul român.

Unul dintre cele mai sensibile capitole din discuțiile cu Bruxelles-ul este cel referitor la sectorul energetic.

România și-a asumat prin PNRR și prin alte acorduri europene reducerea treptată a producției de energie pe bază de cărbune și înlocuirea acesteia cu capacități moderne de producție.

Premierul interimar a recunoscut însă că implementarea acestor măsuri a înregistrat întârzieri majore în ultimii ani.

„România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice. Necazul este că timp de patru ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, situația complică negocierile cu Comisia Europeană, care solicită respectarea angajamentelor asumate de România.

Pentru a evita întârzierile și blocajele parlamentare, Bolojan consideră că viitorul executiv ar putea utiliza procedura angajării răspunderii în Parlament.

Această variantă ar permite adoptarea rapidă a reformelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR.

„Cred că este cea mai eficientă metodă”, a declarat premierul interimar referindu-se la posibilitatea ca noul guvern să își angajeze răspunderea pe pachetul de reforme.

În opinia sa, timpul rămas până la termenul-limită este insuficient pentru dispute politice prelungite, iar adoptarea reformelor trebuie să devină o prioritate indiferent de formula guvernamentală care va rezulta în urma negocierilor din Parlament.