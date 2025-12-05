Pe lângă criza apei, ziua este marcată de două evoluții politice importante: opoziția depune o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Bolojan, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) legea privind reforma pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile vizitelor oficiale în Austria și Ungaria, care au avut loc în ultimele luni. În cadrul discuțiilor din Austria, acesta a explicat că principalele teme abordate au fost politica generală, situația din regiune, războiul din Ucraina, investițiile și economia.

„Am abordat mai multe probleme. Vizita în Austria a avut cinci subiecte importante: aspecte de politică generală, situația din regiune, războiul din Ucraina, componenta de investiții, economie”, a declarat premierul.

Premierul a subliniat că discuțiile au vizat susținerea companiilor românești care se extind pe piețele europene și crearea de „campioni regionali cu sediul în România”. Premierul a adăugat că fiecare român care lucrează în străinătate face cinste țării noastre și a discutat despre îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cetățenii români din diaspora.

În ceea ce privește sectorul energetic, Bolojan a explicat că guvernul urmărește să asigure o energie sigură, la un preț accesibil.

„Punem în practică un pachet de măsuri, dintre care o parte țin exclusiv de noi și de companii din România, o parte ține de colaborarea cu vecinii. Trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție, avem ore în anumite perioade în care e nevoie să importăm”, a spus premierul.

Bolojan a menționat că este esențială finanțarea centralelor pe gaz, dezvoltarea centralelor fotovoltaice și creșterea capacităților de stocare.

Într-un popas la Budapesta, premierul și premierul ungar Viktor Orban au căzut de acord să pregătească un memorandum de cooperare pentru creșterea capacității de transport al energiei.

„Vom dubla capacitatea din județul Arad și construim rețele noi spre nord-vestul României. Avem disponibilitatea Austriei astfel încât și pe relația Ungaria-Austria să creștem capacitatea de transport a energiei”, a declarat Bolojan.

Premierul a anunțat adoptarea unei ordonanțe care accelerează fondurile europene pe componenta PNRR, vizând absorția a 10 miliarde de euro. Potrivit acestuia, ordonanța reglementează transferurile proiectelor care erau pe PNRR și au trecut pe alte programe, precum Administrația Fondului pentru Mediu sau componentele gestionate de Ministerul Dezvoltării.

„Ordonanța închide toate măsurile adoptate de guvern și rezolvă problema cheltuielilor făcute pentru proiectele care nu mai sunt în PNRR. Guvernul își va asuma la buget aceste proiecte”, a explicat Bolojan.

Premierul a prezentat planurile de reformă a marilor companii de stat.

„Am făcut o analiză săptămânile trecute, avem nu doar niște angajamente pe programele europene, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie bine gestionate”, a spus Bolojan.

Documentul definește rolul instituțiilor implicate și stabilește ce companii vor fi listate la bursă și care vor fi menținute în activitate, pentru a crește competitivitatea și a reduce dependența de subvenții. În primul pachet sunt incluse 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova și Electrocentrale București.

Premierul a menționat și situația județului Prahova, subliniind că principala urgență este reluarea rapidă a alimentării cu apă.

„Principală urgență este să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă”, a declarat Bolojan, explicând că autoritățile urmăresc soluții rapide pentru locuitori. „Foarte posibil în această seară alimentarea cu apă ar putea fi reluată, nu se va vedea în toate locuințele imediat”, a declarat Bolojan, subliniind că procesul de distribuție va fi gradual.

Premierul a menționat că după ce apa a fost furnizată cu o concentrație mai mică de nămol, este necesar un interval de 72 de ore pentru a garanta potabilitatea acesteia. Totodată, el a precizat că a mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reluarea alimentării cât mai rapid, avertizând cetățenii că apa nu este încă garantată ca potabilă.

În plus, premierul a subliniat că autoritățile vor asigura, în zilele următoare, susținerea localităților afectate prin intermediul Rezervei de Stat pentru alimentarea cu apă potabilă.

„Atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla, este o situație. Atunci când însă din decizii care nu sunt pregătite corect, nu se iau toate măsurile de rezervă, din vina unor responsabili, trebuie două măsuri: Să clarificăm toate procedurile pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Sunt instituții care nu au capacitatea de a anticipa ce se poate întâmpla, lipsă de responsabilitate și sisteme puțin funcționale. La Prahova este o situație aparte: au mai mulți operatori decât în toate celelalte județe. Pe lângă administrația bazinală, au o societate unicat de exploatare a sistemului zonal, care tratează apa și o mai transportă puțin, au doi operatori”, mai spune acesta.

Ilie Bolojan face promisiuni localnicilor din Prahova: „Am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există deci garanția că această apă este potabilă. Dar faptul că au acces la apă, pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni.„.