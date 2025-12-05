Tot pentru vineri, Opoziţia a anunţat că va depune o moţiune de cenzură. Marţi, a avut loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul de lege care modifică regulile privind pensiile de serviciu (PL-x 522/2025).

Legea stabileşte noile condiţii de pensionare pentru magistraţi şi modul de calcul al pensiei. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ acestui proiect. Principalele schimbări prevăzute de lege sunt:

vârsta de pensionare a magistraţilor va fi legată de vârsta standard de pensionare din sistemul public;

până la 31 decembrie 2026, magistraţii se pot pensiona cel mai devreme la 49 de ani;

este necesară o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani;

vârsta de pensionare va creşte treptat, cu câte un an pentru fiecare generaţie de magistraţi;

se vor introduce mai multe etape de trecere până când vârsta de pensionare va ajunge la nivelul din sistemul public, adică 65 de ani;

condiţia celor 35 de ani de vechime totală va fi introdusă treptat, nu doar pentru vechimea în magistratură.

Proiectul mai prevede ca pensia să fie de 55% din media salariilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Pensia netă nu poate depăşi 70% din venitul net avut în ultima lună de lucru.

Se schimbă regulile privind bonusul de 1% şi actualizarea pensiilor de serviciu. Aceste beneficii vor rămâne doar pentru cei care se pensionează sau îndeplinesc condiţiile de pensionare înainte ca legea să intre în vigoare. Vechimea acumulată după intrarea în vigoare a legii nu va mai conta pentru bonusul de 1%.

Proiectul de lege a fost contestat la Curtea Constituţională şi anterior. Pe 20 octombrie, CCR a decis că este neconstituţional deoarece nu a fost respectat termenul legal pentru avizul consultativ al CSM.