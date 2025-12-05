Secretarul general al organizaţiei a declarat:

„Îmbătrânirea populației reprezintă o provocare structurală majoră … țările se vor confrunta cu o presiune descendentă asupra veniturilor, în timp ce cheltuielile legate de îmbătrânirea populației vor crește.”

Raportul arată că, la nivel OECD, numărul persoanelor de 65+ ani per 100 de persoane în vârstă de muncă va crește de la 33 (în 2025) la 52 până în 2050.

Potrivit articolului publicat recent, în România raportul dintre pensionari şi salariaţi este de 8 la 10.

Articolul subliniază că în aproape jumătate dintre judeţele ţării sunt mai mulţi pensionari decât angajaţi, în special în zonele din sud şi est.

Situaţia variază însă geografic: doar în Bucureşti şi Ilfov 10 angajaţi susţin 4 pensionari.

Pentru a răspunde acestor provocări, raportul OECD prevede că multe state sunt obligate să crească vârsta efectivă de pensionare şi să încurajeze munca la vârste avansate.

În contextul declinului populaţiei active, estimat la 13% în următoarele decenii, şi al creșterii cheltuielilor cu populaţia vârstnică, această schimbare devine, potrivit OECD, „esențială pentru sustenabilitatea sistemului de pensii”.

Date recente arată că România are milioane de pensionari, iar pensiile medii, deşi au crescut, reprezintă totuși un cost semnificativ pentru bugetul public.

Pe fondul raportului angajaţi/pensionari precizat, sistemul de pensii românesc riscă să întâmpine dificultăţi dacă nu sunt adoptate măsuri de adaptare: majorarea vârstei de pensionare, stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor vârstnice, dar şi ajustări legislative în domeniu.

Raportul OECD avertizează că, dacă tendințele actuale continuă, presiunea asupra sistemelor de pensii va crește semnificativ în următoarele decenii. Organizația recomandă atât ajustări fiscale, cât și politici menite să stimuleze economisirea privată pentru pensie și participarea mai mare pe piața muncii a persoanelor de peste 55 de ani. În plus, OECD subliniază că măsuri precum flexibilizarea vârstei de pensionare și creșterea productivității sunt esențiale pentru a menține sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii.

Raportul evidențiază că dezechilibrul dintre numărul pensionarilor și cel al angajaților are efecte directe și asupra economiei în ansamblu. Cheltuielile crescute cu pensiile reduc resursele disponibile pentru investiții și dezvoltare, iar deficitul bugetar poate fi accentuat. OECD subliniază că „pe măsură ce populația activă scade, presiunea asupra finanțelor publice va deveni mai mare, ceea ce poate afecta stabilitatea economică pe termen lung”.