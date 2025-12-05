Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri, într-o conferință de presă, că nu intenționează să o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița.

Acesta a subliniat că un ministru nu poate fi tras la răspundere pentru deciziile luate de subordonații săi, care dețin responsabilități clare și explicite, și că instituțiile pot primi multiple informări fără ca ministrul să fie automat responsabil pentru toate deciziile implementate.

”Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc (…) instituţiile pot să primească nenumărate informări şi un ministru cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite (…) nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate. Ca să fim cât se poate de clari. Ăsta este adevărul.”, a răspuns premierul.

Întrebat cine este responsabil pentru situația de la Paltinu, premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile preventive ar fi trebuit luate serios, cu evaluarea riscurilor și informarea tuturor părților afectate înainte de intervenție. El a subliniat că, dincolo de eventualele transferuri de responsabilitate între instituții, cei care au decis să comunice terților că nu există riscuri poartă o răspundere care ține de competența Apelor Române. Nivelul exact al responsabilității urmează să fie stabilit în zilele următoare.

Referitor la declarația ministrului Mediului despre o presupusă amenințare din partea directorului de exploatare din Prahova, premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu cunoaște detaliile și contextul politic al afirmațiilor.

Bolojan a precizat că implicarea unui număr prea mare de persoane în rezolvarea unei probleme crește riscul unor rezultate negative și că prezența mai multor operatori a contribuit la situația creată. În opinia sa, responsabilitățile ar trebui clarificate, iar compania care operează rețelele în prezent trebuie să își asume și atribuțiile derulate până acum de Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova.