Ajutorul financiar de 750 de lei destinat persoanelor vulnerabile pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziția și montarea repartitoarelor de energie termică riscă să fie amânat pentru al treilea an la rând. Potrivit unui nou proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, sprijinul ar urma să fie accesibil efectiv abia în anul 2026.

Măsura se adresează persoanelor vulnerabile din România care locuiesc în blocuri racordate la sistemul centralizat de încălzire sau în imobile dotate cu surse proprii de producere a energiei termice. Deși inițial ajutorul fusese anunțat pentru anul 2024, acesta a fost repus succesiv în consultare publică, ultima dată la finalul anului 2025, fără a fi aplicat în practică.

Proiectul de ordonanță de urgență aflat acum în dezbatere prevede modificarea OUG nr. 166/2022 privind compensarea prețurilor la energie. Concret, sunt eliminate toate referirile la acordarea sprijinului temporar aferent anului 2024, ceea ce deschide calea unei noi amânări. Totodată, sunt decalate și termenele legate de eventualele sancțiuni pentru nemontarea repartitoarelor în locuințe.

Termenele stabilite anterior au fost deja depășite, fiind împinse succesiv până la 31 decembrie 2025. Noul proiect introduce un termen și mai îndepărtat, stabilind că suma de 750 de lei va putea fi utilizată până la începutul lunii septembrie 2026. De asemenea, data-limită pentru depunerea cererilor de acordare a sprijinului este fixată tot la 1 septembrie 2026.

Conform documentului, ajutorul financiar, în cuantum maxim de 750 de lei pentru fiecare loc de consum, va fi acordat doar după montarea repartitoarelor de către o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Beneficiarii vor trebui să prezinte procesul-verbal de montaj și factura aferentă lucrării. Plata se va face o singură dată pentru fiecare loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locuința să coincidă cu domiciliul sau reședința acestuia.

Sprijinul este destinat persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, precum și familiilor al căror venit net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. Banii vor fi acordați prin mandat poștal.

La stabilirea eligibilității sunt luate în calcul toate categoriile de venituri: pensii din sistemul public sau din alte sisteme, indemnizația socială pentru pensionari, salarii, venituri din activități independente, investiții, agricultură, silvicultură și piscicultură, chirii, drepturi de proprietate intelectuală, premii, câștiguri din jocuri de noroc, precum și alte surse de venit.