Potrivit unor surse judiciare, acțiunea DNA a vizat șase locații, dosarul fiind legat de un prejudiciu estimat la aproape 25 de milioane de lei și implicând cinci persoane suspecte.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară luni percheziții în șase locații din județele Ilfov și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală legat de activități de ride-sharing, au declarat pentru Agerpres surse judiciare. Conform acestora, cinci persoane sunt suspectate în cauză, iar prejudiciul estimat se ridică la aproape 25 de milioane de lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a anunțat că, începând cu luna septembrie, a majorat verificările la nivel național în sectorul transportului alternativ de persoane. Acțiunile au vizat operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat, pe baza analizelor instituției.

Potrivit ANAF, controalele sunt concentrate pe operatorii cu risc fiscal semnificativ și utilizează instrumente digitale moderne, precum E-factura, RO e-TVA și casele de marcat electronice RO e-case.

În plus, inspectorii aplică noile prevederi legislative introduse în 2025, inclusiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic autorităților fiscale informații detaliate despre societățile active, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși și datele de identificare ale șoferilor.

În urma verificărilor efectuate până în prezent, inspectorii antifraudă au identificat nereguli fiscale la 123 de societăți implicate în transportul alternativ de persoane. Conform datelor ANAF, măsurile dispuse includ:

Amenzi totale de 3.125.000 lei, aplicate în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF); Suspendarea activității pentru 12.358 de autoturisme utilizate în transport alternativ, din cauza lipsei AMEF; Confiscarea a 82.642.327 lei, reprezentând încasări în numerar fără documente justificative.

ANAF subliniază că, în cadrul controalelor, s-a urmărit respectarea obligației legale privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform OUG nr. 28/1999 și reglementărilor specifice transportului alternativ din OUG nr. 49/2019. DGAF anunță că va continua și va intensifica verificările și monitorizarea veniturilor obținute din serviciile de transport alternativ (ride-sharing), având ca obiectiv creșterea conformității fiscale și asigurarea unei concurențe corecte între operatori.

ANAF reamintește operatorilor economici că utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale este obligatorie și avertizează că nerespectarea legislației în vigoare poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor încasate fără documente justificative.