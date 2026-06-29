Australia înăsprește regulile pentru rețelele sociale. Amenzile se dublează pentru platformele care permit accesul minorilor
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Australia își înăsprește legislația privind accesul copiilor la rețelele sociale și dublează sancțiunile pentru companiile care nu respectă noile reguli. Guvernul de la Canberra susține că platformele digitale nu fac suficient pentru a împiedica utilizatorii sub 16 ani să își creeze sau să își păstreze conturile.
Australia dublează amenzile pentru platformele care nu respectă interdicția privind utilizatorii sub 16 ani
Guvernul condus de premierul Anthony Albanese a anunțat majorarea sancțiunilor aplicate companiilor de tehnologie care nu respectă legea ce interzice persoanelor cu vârsta sub 16 ani să dețină conturi pe platformele de socializare.
Valoarea maximă a amenzii pentru încălcări sistematice crește de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 68 de milioane de dolari americani. Executivul a explicat că noul plafon aliniază sancțiunile din domeniul digital cu cele prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor, transmite Independent.
Ministrul australian al Comunicațiilor, Anika Wells, a declarat că, la șase luni de la intrarea în vigoare a legii, nu este mulțumită de măsurile luate de marile companii de tehnologie pentru a împiedica accesul minorilor. Ea a susținut că platformele aplică doar măsuri minime și că autoritățile trebuie să primească instrumente mai puternice pentru verificarea respectării legislației.
Autoritățile spun că milioane de conturi ale minorilor au fost deja eliminate
Potrivit Comisarului australian pentru Siguranță Online (eSafety Commissioner), de la intrarea în vigoare a interdicției, pe 10 decembrie, peste cinci milioane de conturi aparținând utilizatorilor sub 16 ani au fost eliminate, dezactivate sau restricționate.
Guvernul a anunțat că noile modificări legislative vor facilita colectarea de probe privind respectarea legii. Autoritatea de reglementare va putea solicita informații inclusiv de la furnizori de servicii de verificare a vârstei sau de la operatorii magazinelor de aplicații, pentru a verifica declarațiile făcute de platformele online.
În prezent, Comisarul pentru Siguranță Online desfășoară investigații privind respectarea legislației de către Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și YouTube.
Studiile arată că mulți adolescenți continuă să folosească rețelele sociale
În ciuda măsurilor adoptate, un studiu realizat de Universitatea din Newcastle și publicat în această lună indică faptul că aproximativ patru din cinci adolescenți australieni sub 16 ani continuă să acceseze rețelele sociale. Cercetarea arată că, până în prezent, există dovezi limitate privind efectele concrete ale interdicției.
Premierul Anthony Albanese a afirmat că, deși mai multe state au început să adopte măsuri similare, marile companii de tehnologie nu fac încă suficient pentru respectarea legislației australiene. El a subliniat că noile sancțiuni reflectă importanța pe care autoritățile o acordă protejării copiilor în mediul online.
După adoptarea legislației în Australia, și alte state, printre care Regatul Unit, Brazilia, Franța, Spania, Indonezia și Italia, au anunțat că pregătesc reguli pentru limitarea accesului minorilor sub 16 ani la platformele de socializare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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