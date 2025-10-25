Sâmbătă dimineață, românii au semnalat probleme la plata cu cardul, atât la POS, cât și la retragerea de numerar. Situația a afectat mai multe zone din țară, inclusiv Alba Iulia, unde plățile electronice nu au funcționat în mai multe magazine încă de la ora 11:00.

Clienții au raportat că nu au putut achita cumpărăturile la casele de marcat din mai multe supermarketuri, precum Penny sau Dacia, fiind nevoiți să plătească numerar. În schimb, la unele magazine, precum Lidl, tranzacțiile s-au putut efectua normal. Problemele au persistat până spre orele după-amiezii, în jurul orei 16:00.

CFR Călători a anunțat că, în prima parte a zilei, plățile cu cardul pentru biletele de tren au fost întrerupte temporar. Defecțiunea la firmele procesatoare de plăți a afectat sistemele din gări, automatele de bilete, plățile online și achizițiile direct din trenuri. Potrivit companiei, în prezent mai există dificultăți doar la achiziția online.

Nici restaurantele nu au fost ocolite de defecțiune. KFC a confirmat că plata cu cardul nu a funcționat în mai multe unități.

De asemenea, Libra Internet Bank a anunțat că sistemele sale de carduri și POS-urile din magazine nu funcționează din cauza unei pene de curent la procesatorul informatic. Banca a precizat că aplicația de internet banking nu este afectată.

„Update 12:50

Problema a fost remediată. Situația inițială:

Cardurile și POS-urile nu sunt funcționale în această dimineață din cauza unei pene de curent la procesator. Vă vom informa când situația va reveni la normal. Mulțumim pentru înțelegere”, a transmis banca prin intermediul Facebook-ului.

Libra Bank a anunțat, în jurul orei 12:50, că problema a fost remediată. În secțiunea de comentarii, mai mulți clienți au semnalat și dificultăți de conectare la aplicația online și primirea repetată de e-mailuri de eroare.

„Asta e motivul ca nu te poți loga la libra internet bank? Practic de aseară nu funcționează. Primesc si mail-ul din 5 in 5 minute. Poate e o problema si la serverul de mail? Bună ziua aveți ideie cînd se rezolva problema?? Cine e procesatorul de plati ?”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

În urmă cu două săptămâni, mai mulți utilizatori ai rețelei de telefonie Orange au semnalat probleme în Alba Iulia. În mai multe zone din oraș cei care au folosit serviciile de telefonie nu au avut semnal atât în cursul dimineții, dar nici în jurul orei 15:30.

O altă problemă a fost semnalată la sistemele de plată cu cardul din mai multe magazine din oraș. Din câte se pare clienții care au ajuns la casele de marcat nu și-au putut plăti cumpărăturile. Problemele cu POS-urile în Alba Iulia au fost semnalate încă de la ora 11:00 la mai multe magazine din oraș. În jurul orei 16:00 problemele la plata cu cardul încă persistau. Au fost clienți care au putut plăti fără probleme la unele supermarket-uri, spre exemplu la Lidl, dar și clienți care au fost nevoiți să plătească cu bani cash la Penny sau Dacia.