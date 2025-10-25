Cele mai afectate vor fi persoanele vârstnice, care vor primi pensiile cu câteva zile întârziere față de luna precedentă. Peste 2,5 milioane de pensionari sunt vizați de decalajele de plată, într-un context economic dificil, în care orice zi de întârziere se resimte în bugetele familiale.

Pentru beneficiarii care primesc pensiile prin Poșta Română, distribuirea va începe luni, 3 noiembrie 2025. În această categorie intră pensiile de limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș și cele anticipate. Conform prevederilor bugetare în vigoare, pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică o reținere de 10%.

Pensionarii care au optat pentru primirea sumelor direct în cont bancar vor primi banii mai târziu, miercuri, 12 noiembrie, când vor fi efectuate viramentele pentru toate categoriile de pensii. Și în acest caz, pentru veniturile de peste 3.000 de lei se menține diminuarea de 10%.

A doua tranșă importantă de plăți este programată pentru vineri, 7 noiembrie, când statul va vira alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului. În 2025, valorile alocațiilor sunt stabilite astfel:

719 lei lunar pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul celor cu handicap);

292 lei lunar pentru copiii între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii peste 18 ani care urmează liceul sau școala profesională;

719 lei lunar pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

Indemnizația de creștere a copilului va fi achitată în aceeași zi, 7 noiembrie, cu mențiunea că pentru părinții care declară venituri suplimentare se va aplica o reducere de 10%.

În a doua jumătate a lunii, joi și vineri, 13 și 14 noiembrie, statul va efectua plățile pentru persoanele cu handicap, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Cuantumul indemnizațiilor diferă în funcție de gradul de dizabilitate.

Pentru adulți, sumele sunt stabilite la 728 lei pentru handicap grav, 496 lei pentru grad accentuat și 80 lei pentru handicap mediu. În cazul copiilor, prestațiile sunt de 463 lei pentru handicap grav, 232 lei pentru grad accentuat și 80 lei pentru handicap mediu.

Beneficiarii pot primi suplimentar o indemnizație lunară de 529 de lei și un buget complementar de 199 de lei, în funcție de evaluarea medicală și socială. Persoanele cu handicap grav pot beneficia de o indemnizație de însoțitor de 2.363 de lei sau pot alege angajarea unui asistent personal.

Pentru cei care încasează banii prin Poșta Română, distribuirea indemnizațiilor din luna noiembrie va începe tot pe 13 noiembrie, mai devreme față de luna octombrie, când plățile au debutat pe 17.

Ultimele plăți importante ale lunii vor fi efectuate în intervalul 17–20 noiembrie. Luni, 17 noiembrie, se vor vira sumele aferente ajutorului de șomaj, cuantumul acestuia variind în funcție de vechimea în muncă și media veniturilor anterioare. În anumite cazuri, plățile pot fi diminuate cu 10% din considerente bugetare.

Pe 20 noiembrie, vor fi efectuate viramentele pentru Venitul Minim de Incluziune (VMI) și bursele școlare. VMI va fi achitat integral în conturile beneficiarilor, cu o ajustare de 10%, potrivit regulilor bugetare în vigoare.

Bursele pentru elevi vor fi plătite cumulativ pentru lunile septembrie și octombrie, după cum urmează: bursa socială – 600 lei (300 + 300 lei), bursa tehnologică – 481 lei (230 + 251 lei) și bursa de merit – 722 lei (345 + 377 lei).